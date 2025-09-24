أخبار مصر اليوم: الأرصاد توضح موعد ارتداء الملابس الشتوية.. إعلان نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. ورد قاطع من الأزهر بشأن تطبيق نظام البكالوريا

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تثمينه لما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، قائلا: “أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع غزة بشكل خاص وسعيه للسلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ونعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس والذي أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي عن إتاحة نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها مدارس WE للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ممن لم يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني المباشر .

ويقوم كل طالب بالدخول على حسابه الإلكتروني على الموقع باستخدام نفس بيانات التقديم، للاطلاع على نتيجة ترشيحه وطباعة بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الجامعة المرشح لها.

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن مسألة تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري محل دراسة عميقة داخل مؤسسة الأزهر الشريف، بما يتناسب مع طبيعة المواد الأزهرية ورسالة الأزهر التاريخية.

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية: نظام البكالوريا محل دراسة جادة وسيُعلن موقف الأزهر قريبًا

وأضاف الشرقاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأزهر حريص على مواكبة كل ما يحقق النماء والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا النظام سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة له.

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة استعدت مبكرًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 من خلال خطة عمل استمرت عدة أشهر لضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن هناك متابعة ميدانية ومركزية مستمرة لضمان جودة العملية التعليمية.

أكد الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز المصل واللقاح وأستاذ الحساسية والمناعة، أهمية حصول طلاب المدارس على التطعيمات الأساسية قبل دخول فصل الشتاء، وذلك لحمايتهم من الأمراض المعدية المنتشرة في التجمعات المدرسية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، إن فصل الخريف يُعدّ أخطر من الشتاء من حيث انتشار العدوى التنفسية، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت وعدم الانتظار حتى انخفاض درجات الحرارة، إذ إن اللقاح يمنح مناعة تغطي فترة الخريف والشتاء معًا.

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف معروف بأنه فصل التقلبات الجوية، وأنه فصل اعتدال فى درجات الحرارة.

وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس أن انتشار السحب المرتفعة والمتوسطة ساهمت فى حجب الشمس وعدم شعور المواطنين بدرجات الحرارة، مع انتشار الشبورة الكثيفة على بعض المناطق واختفائها مع ظهور اشعة الشمس".

واضافت: " مع بداية شهر أكتوبر، يبدأ المواطن فى الشعور بفرق فى الحرارة والبرودة ليلا، وفى الصباح الباكر، وأنه يجب على طلبة المدارس عدم ارتداء الملابس الخفيفة".

ساعات قليلة وينتهى العمل بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم مع نهاية الخميس المقبل.

المواعيد الشتوية لغلق المحال



وتبدأ وزارة التنمية المحلية فى تطبيق المواعيد وفقا للتوقيت الشتوى لغلق المحلات والكافيهات بدءا من الجمعة المقبلة 26 سبتمبر.

وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتى وفقا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة:

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً)

