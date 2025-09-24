رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة (صور)

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، يرافقه دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الي المتحف القومي للحضارة

وكان في استقبال الرئيس والوفد المرافق له الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بهم وقدم نبذة عن الموقع المتميز للمتحف وتاريخه، والدور الثقافي والمجتمعي الذي يضطلع به باعتباره أحد أبرز الصروح المتحفية في مصر والشرق الأوسط، كما قدم للرئيس هدية تذكارية تعبيرًا عن التقدير لهذه الزيارة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل قاعات المتحف المختلفة، بما في ذلك قاعة العرض المركزي، قاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث اطَّلع الرئيس على مقتنيات المتحف التي تعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية على مدار آلاف السنين، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وصولًا إلى العصر الحديث.

وقد أتاح أسلوب العرض المتحفي المبتكر للوفد التعرف على تاريخ مصر الغني بطريقة تفاعلية ومتميزة.

