أخبار مصر

متى يدخل مريض الأنفلونزا المستشفى؟ الصحة تجيب (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا موجود فى الصيدليات، ومركز المصل واللقاح، وهو مفيد فى منع الإصابة بنسبة كبيرة من الفيروسات فى حالة أن المناعة ضعيفة جدا.


وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6 "، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "الحياة": إن تطعيم الإنفلونزا غير مرتبط بمرحلة سنية، وإذا ظهرت على المريض أعراض تنفسية حادة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة.
 

 

 تطعيم الإنفلونزا الموسمية 

وكانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا  قد أكدت أنه لا توجد مشكلة إذا تم التأخر في الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية عن شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن اللقاح يمكن أخذه في أي وقت خلال فصل الشتاء، وهو الفترة الأكثر نشاطًا لانتشار الفيروسات.

جهاز المناعة يكتسب الحماية الكاملة خلال أسبوعين 


وأوضحت فاكسيرا أن التطعيم يظل فعالًا حتى وإن تم تأجيله، حيث يساهم في الوقاية من العدوى، مشيرة إلى أن جهاز المناعة يكتسب الحماية الكاملة خلال أسبوعين من الحصول على اللقاح.

ويوصي الأطباء بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًا، خاصةً للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطفال.

وبالتزامن مع قرب موسم الشتاء،  كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن الفرق بين أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

 

أعراض الإصابة بالإنفلونزا 


وأشارت إلى أنه عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا تظهر الأعراض فجأة ويصاب الجسم بحرارة مرتفعة وألم شديد في الجسم وصداع وكحه شائعة وسيلان الأنف بينما العطس نادر.

 

وأوضحت فاكسيرا أن الإصابة بنزلات البرد تظهر تدريجيا، بينما الحرارة المرتفعة للجسم نادرة الحدوث عكس الإنفلونزا.

 

