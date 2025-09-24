ظهرت الآن، إعلان نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي عن إتاحة نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها مدارس WE للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ممن لم يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني المباشر .

ويقوم كل طالب بالدخول على حسابه الإلكتروني على الموقع باستخدام نفس بيانات التقديم، للاطلاع على نتيجة ترشيحه وطباعة بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الجامعة المرشح لها.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين ١١٧٠ طالبًا، تم توزيعهم على ١٢ جامعة تكنولوجية حكومية وفقًا لرغباتهم ومجموع درجاتهم.

