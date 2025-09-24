الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ظهرت الآن، إعلان نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي عن إتاحة نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها مدارس WE للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ممن لم يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني المباشر .

 

ويقوم كل طالب بالدخول على حسابه الإلكتروني على الموقع باستخدام نفس بيانات التقديم، للاطلاع على نتيجة ترشيحه وطباعة بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الجامعة المرشح لها.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين ١١٧٠ طالبًا، تم توزيعهم على ١٢ جامعة تكنولوجية حكومية وفقًا لرغباتهم ومجموع درجاتهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأعلى للتعليم التكنولوجي التكنولوجيا التطبيقية الجامعات التكنولوجية التنسيق الالكتروني المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية موقع التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق

مواد متعلقة

نادي الطلاب الوافدين يستضيف فعاليات البطولة الرياضية في الألعاب الفردية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة (42) للجمعية العمومية للإيكاو

ميناء القاهرة الجوي يحصد جائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة

وزير التعليم العالي يؤكد دعمه الكامل للطلاب السودانيين ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة

اليوم، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وزير التعليم العالي يتواصل مع معيد "آداب سوهاج" ويطمئنه على إنهاء إجراءات تعيينه

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول "جراحات المناظير المتقدمة"

مصر وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads