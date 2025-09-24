متحدث التعليم: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي (فيديو)

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة استعدت مبكرًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 من خلال خطة عمل استمرت عدة أشهر لضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن هناك متابعة ميدانية ومركزية مستمرة لضمان جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن تجربة التقييمات الأسبوعية والشهرية التي تم تطبيقها هذا العام لاقت إشادة كبيرة من المعلمين والطلاب، إذ ساعدت على توفير الوقت والمجهود وسهّلت متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري لمعالجة أي قصور منذ البداية.

وعن واقعة اعتداء طالب على معلم داخل إحدى مدارس القليوبية، أكد أن الوزارة تحركت فورًا وشكلت لجنة تحقيق، مع التشديد على عدم التهاون في حقوق المعلمين أو في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وبشأن الكتب الدراسية، أوضح أن الكتب تم توزيعها على جميع المدارس قبل بدء الدراسة، مع عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مضيفًا أن المتابعة ما زالت مستمرة لضمان وصول الكتب لجميع الطلاب في الأيام الأولى للدراسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.