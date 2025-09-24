الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متحدث التعليم: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي (فيديو)

شادي زلطة، فيتو
شادي زلطة، فيتو
ads

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة استعدت مبكرًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 من خلال خطة عمل استمرت عدة أشهر لضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن هناك متابعة ميدانية ومركزية مستمرة لضمان جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن تجربة التقييمات الأسبوعية والشهرية التي تم تطبيقها هذا العام لاقت إشادة كبيرة من المعلمين والطلاب، إذ ساعدت على توفير الوقت والمجهود وسهّلت متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري لمعالجة أي قصور منذ البداية.

وعن واقعة اعتداء طالب على معلم داخل إحدى مدارس القليوبية، أكد أن الوزارة تحركت فورًا وشكلت لجنة تحقيق، مع التشديد على عدم التهاون في حقوق المعلمين أو في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وبشأن الكتب الدراسية، أوضح أن الكتب تم توزيعها على جميع المدارس قبل بدء الدراسة، مع عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مضيفًا أن المتابعة ما زالت مستمرة لضمان وصول الكتب لجميع الطلاب في الأيام الأولى للدراسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شادي زلطة وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية جودة العملية التعليمية

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لاعتداء طالب على معلم بالقليوبية.. التعليم تقرر فصل المتهم لمدة عام دراسي كامل.. والمهن التعليمية تؤكد ضرورة احترام المدرس

وكيل التعليم بالإسكندرية: يجب استثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل

"المهن التعليمية" تشيد بإجراءات وزير التعليم في الدفاع عن كرامة المعلم

مدير التعليم بأسيوط يفتتح معرض التربية الفنية والمبدعين ومنتجات الريف المصرى (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

خدمات

المزيد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads