فيروس كورونا انتهى، المصل واللقاح يعلن مفاجأة عن الدور المنتشر حاليًا

علق الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، على دور البرد المنتشر حاليًا، موضحًا أن فيروس كورونا انتهى ولكن هناك متحورات للفيروسات التنفسية.

ضعف فيروس كورونا وانتشار متحورات الفيروسات التنفسية

وأضاف خلال حديثه مع الدكتور جمال شعبان ببرنامج “قلبك مع شعبان”: "من نعم الله عندما يتحول الفيروس يضعف وبالتالي لا توجد أي خطورة من انتشار متحورات الفيروسات التنفسية".

إصابات البرد

وأضاف: "أن دور البرد شبيه لـ إصابات فيروس كورونا، ولكن بشكل عام 80% من الإصابات الحالية للبرد بسيطة".

وطالب من مرضى الحساسية بارتداء الكمامة في هذه الفترة بسبب التقلبات الجوية، وأن ارتداء الكمامة يقي من الإصابة بالأمراض التنفسية.

ولفت إلى أن الفترة الحالية نجد عواصف رملية وترابية، ولذلك على كل مواطن أن يحافظ على نفسه من التغيرات الجوية، والإصابة بالأمراض التنفسية.

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