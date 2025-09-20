الشرقاوي لطلاب الأزهر: اجعلوا الجد والاجتهاد طريقكم للنجاح (فيديو)

هنأ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أبناءه وبناته الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالتوفيق والسداد.

الشرقاوي: قطاع المعاهد الأزهرية يتابع العملية التعليمية متابعة جادة

وأكد الشرقاوي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية أن هذا العام الدراسي سيكون بداية جديدة للجد والاجتهاد، مشددًا على أن قطاع المعاهد الأزهرية يتابع العملية التعليمية متابعة جادة لضمان انضباطها وسيرها بالشكل الأمثل.

ووجه وكيل القطاع رسالة لطلاب الأزهر قائلًا إن الجد والاجتهاد هما الأساس لكل تقدم ورقي، داعيًا الطلاب إلى أن يجعلوا حب الوطن والانتماء إليه هدفًا ثابتًا في حياتهم، وأن يضربوا المثل في البذل والعطاء من أجل رفعة مصر والحفاظ على مقدراتها.

واختتم الشرقاوي رسالته قائلًا: «كل عام وأنتم بخير، ووفقكم الله لما فيه الخير لمستقبلكم ولوطنكم».

وكيل القطاع للتعليم يتفقد سير انطلاق بدء العام الدراسي بالجيزة



وفي إطار توجيهات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، صباح اليوم السبت، عددًا من المعاهد الأزهرية بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة سير انطلاق الدراسة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.



وخلال جولته، اطمأن وكيل القطاع على انتظام الحضور، وضرورة تفعيل الأنشطة التربوية، موجها بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تساعد الطلاب على التفوق والتحصيل.



كما شدد على ضرورة الانضباط، والالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمية داخل المعاهد، مشيدًا بجهود المعلمين في استقبال الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم مع بداية العام الدراسي.



وأكد أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة سير العملية التعليمية منذ يومها الأول، تنفيذًا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.