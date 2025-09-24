الالتزام بمواعيد المحاضرات الأبرز، تعليمات جديدة من مجلس جامعة الأزهر لعمداء الكليات

هنأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشددًا على الالتزام بمواعيد المحاضرات والاستماع إلى شكاوى الطلاب ومقترحاتهم، وتفعيل المجالس العلمية وتوثيقها بالصور والفيديوهات، وتنظيم حفلات الاستقبال للطلاب وتعريفهم بالجامعة والكليات وأقسامها العلمية.



الفائزون بالمراكز الأولى في مسابقة المشروع الوطني للقراءة



كما هنأ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة المشروع الوطني للقراءة؛ وهم: شريف عصام عبد التواب، الطالب بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وخليل أمين إبراهيم، الطالب بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، وعمر خالد عبد الفتاح، الطالب بكلية طب الأسنان بالقاهرة، وفاطمة محمد عبد الرحيم، الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

كما هنأ المجلس الأساتذة الذين اختيروا ضمن 2٪ من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم ضمن قائمة ستانفورد.

قرب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وقدم المجلسُ التهنئةَ للقيادة السياسية وجموع الشعب المصري بقرب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موجهًا الكليات إلى ضرورة عقد الأنشطة والندوات التي تغرس في الطلاب قيم الوطنية وتذكرهم بتضحيات أبطالنا ممن شاركوا في حرب أكتوبر.

