أخبار مصر

جامعة الريادة ترعى مؤتمرا دوليا لطب الأطفال بالقاهرة

د. رضا حجازي
د. رضا حجازي
أعلنت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا دعم ورعاية المؤتمر الدولي السنوي لمؤسسة الحياة قلب والذي تنظمه يومي 15 و16 أكتوبر 2025 بالقاهرة وتشارك الجامعة  بوفد علمي يضم 20 عضوًا من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الجلسات العلمية وورش العمل.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة ان موافقة مجلس أمناء الجامعة علي رعاية المؤتمر الطبي العلمي يأتي في إطار التزامه المستمر بدعم التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يعزز من حضور جامعة الريادة الأكاديمي الدولي ويؤكد دورها في دعم المبادرات العلمية العالمية، مشيرا إلي أن المؤتمر يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال طب الأطفال من مختلف أنحاء العالم  ويحتوي علي 17 ورشة عمل متخصصة في أمراض الأطفال وحديثي الولادة والرعاية المركزة لقلب الأطفال والتمريض.

