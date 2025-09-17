الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي، فيتو
التوقيت الشتوي، فيتو

 مع اقتراب حلول شهر أكتوبر المقبل، يتساءل البعض عن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

 

عودة التوقيت الشتوي

ومع بدء موعد العمل بنظام التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عن الوقت المتبع حاليا. 

 

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

 ووفقا للقانون الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في 3 أبريل عام 2023، فإن الخميس الأخير من شهر أكتوبر هو نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل.

 

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي

 ونصت المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي على أنه: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة. 

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي 

 التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها، الذي وافق عليه المجلس، قبل عامين، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

دور التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة

 وأكدت اللجنة البرلمانية أثناء مناقشة القانون، حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي الجمعة الأخيرة الشئون الدستورية والتشريعية تطبيق التوقيت الشتوي تطبيق نظام التوقيت الصيفي قانون التوقيت الصيفى

مواد متعلقة

اشحنوا العدادات قبل هذا التوقيت، كهرباء جنوب الدلتا توجه رسالة مهمة للمواطنين

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، عودة التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا قاتلا أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يسجل هدف التعادل في شباك ليفربول

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في منام العزباء وعلاقته بقدوم رزق سريع قريبا

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads