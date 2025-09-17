تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي

مع اقتراب حلول شهر أكتوبر المقبل، يتساءل البعض عن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

عودة التوقيت الشتوي

ومع بدء موعد العمل بنظام التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عن الوقت المتبع حاليا.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

ووفقا للقانون الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في 3 أبريل عام 2023، فإن الخميس الأخير من شهر أكتوبر هو نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل.

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي

ونصت المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي على أنه: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها، الذي وافق عليه المجلس، قبل عامين، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

دور التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة

وأكدت اللجنة البرلمانية أثناء مناقشة القانون، حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

