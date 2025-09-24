رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية لمواجهة الأمطار المتوقعة اليوم

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات لمواجهة الأمطار المتوقعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت هيئة الصرف الصحي في بيان لها عن انتشار سيارات والبدلات في تمام الساعة السابعة صباحا إلى جانب وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة ووقف الإجازات وبدل الراحات.

وأشارت الشركة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات الصرف ومحطات الرفع وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

كما تشهد محافظة الإسكندرية، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة.

وأنهت الإسكندرية استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء ووضع الخطة لتفادي غرق المدينة الساحلية

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية من تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار فى الطرق العامة.

