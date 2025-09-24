الأربعاء 24 سبتمبر 2025
هل سيتم تطبيق نظام البكالوريا في المعاهد الأزهرية؟ الشرقاوي يحسم الجدل (فيديو)

الدكتور أحمد الشرقاوي،
الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية
قال الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن مسألة تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري محل دراسة عميقة داخل مؤسسة الأزهر الشريف، بما يتناسب مع طبيعة المواد الأزهرية ورسالة الأزهر التاريخية.

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية: نظام البكالوريا محل دراسة جادة وسيُعلن موقف الأزهر قريبًا

وأضاف الشرقاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأزهر حريص على مواكبة كل ما يحقق النماء والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا النظام سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة له.

وأكد وكيل المعاهد الأزهرية أن أي تطوير في المناهج أو النظم التعليمية بالأزهر يهدف إلى تحقيق الإيجابية ورفع مستوى الطلاب بما يتوافق مع رسالة الأزهر الشريف ودوره في تخريج أجيال تجمع بين العلم الشرعي والمعارف الحديثة.

وكيل المعاهد الأزهرية: مبادرة "معًا نتعلم" لتخفيف عبء الدروس الخصوصية وتنمية قدرات طلاب الأزهر

 

كما أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل المعاهد الأزهرية، أنه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 تم إطلاق مبادرة مجانية تحت اسم "معًا نتعلم" بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن المبادرة، التي بدأت منذ فبراير 2024، تهدف إلى شرح المواد الدراسية الشرعية والعربية والثقافية لطلاب وطالبات الأزهر من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار إلى أن المبادرة لاقت إقبالًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور، ونالت استحسانهم لما قدمته من دعم تعليمي مجاني ساعد على الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل المعاهد الأزهرية أن نسبة 75% من الكتب الدراسية وصلت بالفعل إلى المعاهد على مستوى الجمهورية منذ الأسبوع الأول للدراسة، وجارٍ استكمال طباعة وتسليم الجزء المتبقي قريبًا.
 

المعاهد الأزهرية الأزهر الشريف الازهر الدكتور أحمد الشرقاوي العام الدراسي الجديد 2025 بدء العام الدراسي الجديد تطبيق نظام البكالوريا قطاع المعاهد الأزهرية مؤسسة الأزهر الشريف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية

