أخبار مصر

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

أكد الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز المصل واللقاح وأستاذ الحساسية والمناعة، أهمية حصول طلاب المدارس على التطعيمات الأساسية قبل دخول فصل الشتاء، وذلك لحمايتهم من الأمراض المعدية المنتشرة في التجمعات المدرسية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، إن فصل الخريف يُعدّ أخطر من الشتاء من حيث انتشار العدوى التنفسية، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت وعدم الانتظار حتى انخفاض درجات الحرارة، إذ إن اللقاح يمنح مناعة تغطي فترة الخريف والشتاء معًا.


وأضاف أن اللقاح متوفر في جميع فروع المصل واللقاح، ويُعطى للأطفال بدءًا من عمر 6 أشهر، مع استثناء الأطفال المصابين بالحمّى أو الذين يعانون من حساسية شديدة من البيض.

وأشار إلى أن التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي والجديري المائي أيضًا من الإجراءات الوقائية الضرورية قبل بدء العام الدراسي، خاصة مع تزايد فرص انتشار هذه الأمراض في أماكن التجمعات مثل المدارس.

وشدد على أن الحصول على التطعيمات في موعدها يحقق استجابة مناعية أفضل ويقلل من خطر المضاعفات التي قد تصيب مرضى الحساسية والقلب، مؤكدًا أن التأخير في أخذ اللقاح لا يسبب ضررًا مباشرًا، لكنه يقلل من فاعليته الوقائية.
 

