المصل واللقاح: تقلبات الخريف تزيد فرص العدوى التنفسية بين الطلاب

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مع بداية المدارس وبنهاية فصل الصيف، تشهد الأجواء تقلبات جوية تؤثر على الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الظروف تسهم في انتشار العدوى الفيروسية بين الطلاب، بما في ذلك نزلات البرد، الإنفلونزا، وكورونا بمتحوراتها السابقة.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن التجمعات المدرسية تزيد من فرص انتقال العدوى، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بـ أخذ لقاح الإنفلونزا.

أهمية لقاح الإنفلونزا

وأكد الحداد أن الإنفلونزا من أشد العدوى الفيروسية التنفسية، وتسبب مضاعفات على الجهاز التنفسي، خاصة لدى مرضى الحساسية، السكري، القلب، وضغط الدم. وأضاف أن اللقاح ضروري للأطفال، الرضع، الحوامل، ومرضى حساسية الأنف والصدر، لاسيما قبل دخول موسم الشتاء.

وأوضح الحداد أن الخريف أسوأ من الشتاء فيما يخص العدوى التنفسية بسبب تقلبات درجات الحرارة بين البارد والساخن، ما يسهل انتشار الفيروسات. وأشار إلى أن اللقاح متوفر في مصر وفروع الصيدليات، وهو لقاح رباعي يحمي من أربع فصائل شديدة الانتشار.

شروط وأعمار تلقي اللقاح

وتابع الحداد أن اللقاح يُعطى للأشخاص فوق ستة أشهر، بينما لا يُعطى لمن هم أقل من ذلك.

كما أشار إلى أن من لديهم حساسية تجاه البيض أو ارتفاع الحرارة أو حساسية من اللقاح يجب تأجيل إعطائهم الجرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.