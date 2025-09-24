الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 2.1 طن دواجن فاسدة في حملات تموينية مكبرة بالفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالفيوم، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  أن مديرية التموين قد تمكنت من ضبط مجزر لذبح وتعبئة الدواجن بمركز طامية، يستخدم ثلاث أسماء وعلامات تجارية  لمجازر أخرى، ويذبح وبعبئ دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبدون إشراف من الطب البيطري والجهات الرقابية، وكان بداخله 2100 كيلو جرام  لحوم دواجن شيش وشاورمة، معبأة في أكياس شفافة داخل شكائر بلاستيك وبالكشف عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

"العنف الطلابي وآثاره المجتمعية" ندوة بمجمع إعلام الفيوم

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى السلع مجهولة المصدر

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق.. توقف خدمة فودافون كاش في هذا الموعد.. 44.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الذهب يواصل الصعود والأونصة تسجل 3362 دولارا.. العملة الخضراء تلامس 98.90 نقطة.. وخبير يكشف أبرز الأحداث المؤثرة بأسواق المال.. وأهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية

البرنامج الكامل لاحتفالات قطاعات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

هل سيتم تطبيق نظام البكالوريا في المعاهد الأزهرية؟ الشرقاوي يحسم الجدل (فيديو)

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads