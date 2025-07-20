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تحرير 140 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم (صور)

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار، والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق والمحال التجارية

واسفرت الحملة عن تحرير 140 مخالفة تموينية متنوعة، منها   128 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، وإنتاج ناقص الوزن عن 90 جرام، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة ادوات العجين.

 

سلع تم التحفظ عليها

وقال  سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت علي  352 عبوة سجائر لمخالفات متنوعة مابين عبوات مجهولة المصدر أو بيع باعلي من السعر الرسمي، وامتناع عن البيع، و16 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلو جرام، قبل بيعها بالسوق السوداء.

تكثيف الحملات علي الاسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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وتكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة ولأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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