تحرير 93 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

حملة مكبرة على الأسواق
حملة مكبرة على الأسواق

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

أضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 44 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن الرغيف عن 90 جرام، وإنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما حررت 49 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الأسواق والمحال التجارية، كما تحفظت على 1050  كيلوجرام  دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج المخابز البلدية التابعة لمنظومة الخبز، و900 كيلو جرام أعلاف منتهية الصلاحية، وكمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 103 مخالفات للمخابز و74 للمحال التجارية في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

