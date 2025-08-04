أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق.. توقف خدمة فودافون كاش في هذا الموعد.. 44.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

خدمة فودافون كاش تتوقف غدا في هذا الموعد

فودافون كاش، تتوقف فى الساعة 11.45 مساء غد الثلاثاء 5 أغسطس خدمة فودافون كاش حتى الأربعاء 6 أغسطس الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت شركة فودافون، رسائل نصية لعملائها، تخطرهم بتوقف خدمات للشركة بسبب التحديث التقني لأنظمة الشركة.

وقالت “فودافون” في رسالتها لعملائها: عميلنا العزيز، سيتم إجراء تحديثات تقنية على فودافون كاش وستكون الخدمة غير متاحة من 5 أغسطس - 11:45 مساءً حتى 6 أغسطس - 12 ظهرًا، شكرًا لتفهمكم.

وبلغ حجم استثمارات الشركة خلال العامين الماضيين نحو 24 مليار جنيه، تم توجيهها لتحسين وتطوير الشبكة، وذلك بعد حصولها على الترددات الأخيرة.

وتهدف الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر، إلى تطوير جودة خدمات الشبكة اعتمدت على عدة محاور، أهمها تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة بما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.

مفاجأة، تيك توك يحذف 2.1 مليون فيديو خادش في مصر

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مفاجأة أعلنها تطبيق "تيك توك"، إذ تم حذف 2.1 مليون فيديو خادش للحياء وغير أخلاقي ويتعارض مع قيم وأخلاق المجتمع.

وأكد أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الحملة الأخيرة حققت نجاحًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي جريمة إلكترونية على المنصة خلال الفترة الماضية، ومثمنًا جهود وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف.

وأوضح أن لجنة الاتصالات ستواصل متابعة المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية، خاصة "التيك توك"، خلال الفترة المقبلة، معتبرًا ما حدث بداية فعلية لتقنين أوضاع المحتوى الرقمي بما يتماشى مع القوانين والقيم المجتمعية.



أسعار النفط عند أدنى مستوياتها بعد قرار أوبك+ واحتمالات العقوبات على روسيا



واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع بعد أن اتفق تحالف أوبك+ على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج في سبتمبر، لكن المتعاملين ظلوا حذرين فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار أو 2.2% إلى 68.12 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو نحو 2.6% إلى 65.61 دولار للبرميل، بحسب شبكة CNBC عربية.

وجاء هذا الهبوط بعد إعلان تحالف أوبك+ أمس الأحد، عن زيادة إنتاجية جديدة بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الزيادات المتسارعة بهدف استعادة الحصة السوقية.

وأشارت المجموعة إلى أن قرارها يستند إلى قوة الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات المخزونات.





44.9 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين نحو 44.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.734 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.6 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 1.508 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الجلسة السابقة

هذا وقد استحوذت الأسهم على 42.9 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 90.58 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.428 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34704 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 42633 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 15586 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13999 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.





موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، يبحث عنه العديد من المواطنين خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة، يوم 24 أغسطس 2025.

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

البورصة تربح 21 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.428 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34704 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 42633 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 15586 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13999 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

رئيس الرقابة المالية: إتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة على رأس أولويات الهيئة





شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بالنسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة وعدد من رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

استعرض الدكتور فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.



أكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد، وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، إلى جانب الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم.

وهو الأمر الذي أكد عليه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، وأشار إلى أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قُصوى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث يُولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا بالغًا ومستمرًا بأبناء الوطن في الخارج كما هو في الداخل، فتوجيهات سيادته دائمًا نحو بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم في الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم وبذل كُل المساعي المُمكنة من الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة لتقديم مختلف التيسيرات، والعمل أيضًا على تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج، وتعزيز روابطهم مع أرض الوطن وبخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

فيما لفت الدكتور فريد، إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكدًا أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.

ثم شهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.







انخفاض يصل لـ 38 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 431.1 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 403.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 490 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 413.8 جنيه في الأسواق، بانخفاض 29 جنيها عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.