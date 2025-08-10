الأحد 10 أغسطس 2025
تحرير 35 مخالفة تموينية للمخابز البلدي في حملة مكبرة بالأسواق بالفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 35 مخالفة للمخابز البلدية، و36 مخالفة لقطاع المحال التجارية والأسواق، كما تحفظت على طن و150 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله، و61 كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و110 علب سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

