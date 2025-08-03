الذهب يواصل الصعود والأونصة تسجل 3362 دولارا.. العملة الخضراء تلامس 98.90 نقطة.. وخبير يكشف أبرز الأحداث المؤثرة بأسواق المال.. وأهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية

الأسواق المالية ، تشهد الأسواق المالية في مصر خلال شهر أغسطس 2025 حالة من الترقب والحركة النشطة، مدفوعة بتطورات اقتصادية محلية وعالمية أثرت بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية وأسعار الذهب. فقد واصل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صعوده، مدعومًا بتحسن ثقة المستثمرين وإطلاق أدوات مالية جديدة تستهدف جذب الاستثمارات طويلة الأجل، في مقدمتها مؤشر EGX35‑LV الذي يركز على الأسهم منخفضة التقلب.

في الوقت ذاته، يواصل الذهب المحلي تسجيل مستويات قياسية، مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي عليه كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق الدولية، واستمرار الضغوط التضخمية محليًا، ما جعل الذهب خيارًا مفضلًا لدى الأفراد الباحثين عن التحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

وبين زخم التداول في البورصة وارتفاع أسعار المعدن النفيس، يُعد أغسطس شهرًا مفصليًا يعكس ديناميكية الاقتصاد المصري، ويبرز مساعي الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتنويع الأدوات المالية في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

حركة مؤشر الذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الاحد 3 أغسطس 2025، استقرارا ملحوظًا ليصل إلى 3362 دولارا للأونصة.

حركة التداول على الاسهم

وأكد خبراء في سوق المال أن الأسهم، تراجعت قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما عزّز جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن ويُعزى ذلك إلى تحركات سياسية أمريكية، حيث ضغط الرئيس ترامب لتخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم، بينما أشار وزير الخزانة إلى احتمال زيادتها، ما خلق حالة من عدم اليقين السوقي.

بورصة COMEX

ومن جهة ثانية، شهدت بورصة COMEX تراجعًا في حجم التداول ليصل إلى 116,693 عقدًا، مقارنة بـ148,898 عقدًا في اليوم السابق، بينما بلغت العقود المفتوحة نحو 435,765 عقدًا ، مشيرة إلى تقلب معتدل مستمر في نشاط السوق.

توقعات المصارف

وعلى الصعيد التحليلي، يتوقع مصرف HSBC نطاق تقلب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة لعام 2025، وسط مؤشر على إمكانية حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,500 دولار في المقابل، حذر Citi من احتمال تراجع السعر إلى أقل من 3,000 دولار أواخر العام أو مطلع 2026، مدفوعًا بتحسن اقتصادي عالمي وتراجع الطلب الاستثماري .

خيارا مفضلا للمستثمرين

وبرغم ذلك، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين كأصل تحوط ضد خطر التعثر الاقتصادي، حيث تؤثر عوامل مثل ضعف الدولار، قرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية على اتجاهه بشكل واضح.

يتداول الذهب عند تلك النقطة



يتداول الذهب اليوم حول 3,320 – 3370 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، في حين يتلقى دعمًا من تحذيرات البنوك الكبرى ومع ذلك، يعكس مؤشر نشاط التداول حالة من الترقب وسط إشارات تدعو للحذر من تصحيح طفيف محتمل قريبًا.

مؤشر الدولار يلامس المستوى 98.90 نقطة عالميا

استقر مؤشر الدولار الأمريكي خلال حركة تداولات اليوم الاحد 3 أغسطس 2025، ليلامس المستوى 98.90 نقطة للشراء.

ويعتبر مؤشر الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات المالية التي تعكس قوة الدولار، مقارنةً بسلة من العملات الرئيسية العالمية، كما يُستخدم هذا المؤشر كأداة رئيسية لفهم تحركات الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار بحركة التداولات العالمية ؟

كما أن مؤشر الدولار (US Dollar Index - DXY) هو مقياس يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية، تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية، ويتم احتساب هذا المؤشر بطريقة تعكس متوسط سعر صرف الدولار أمام هذه العملات.

أهمية مؤشر الدولار في الاقتصاد العالمي

وأكد خبراء بسوق المال أن مؤشر الدولار يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والأسواق المالية، فعندما يرتفع المؤشر، يعني ذلك أن الدولار يقوى، مما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، ويؤثر على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، أما إذا انخفض المؤشر، فغالبًا ما يشجع على زيادة الصادرات ويؤدي إلى تحسين تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية.

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مؤشر الدولار



العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار

وعدد خبراء سوق المال العوامل التي تؤثر على حركة مؤشر الدولار، منها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم، والأحداث السياسية والجيوسياسية العالمية، كما يلعب سعر الفائدة دورًا حاسمًا في جذب أو دفع رؤوس الأموال للاستثمار في الأصول بالدولار.

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تأثير تقلبات مؤشر الدولار على الأسواق العالمية

جدير بالذكر أن تقلبات مؤشر الدولار تؤثر على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، حيث يتم تداولها غالبًا بالدولار، وعندما يرتفع الدولار، تميل أسعار هذه السلع للانخفاض بسبب ارتفاع تكلفتها بعملات أخرى، كما يؤثر المؤشر على الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالدولار، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات العملة.

أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية

كما يبقى مؤشر الدولار واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها لفهم اتجاهات الأسواق العالمية، فبفضل دوره في تحديد قيمة الدولار وتأثيره على التجارة والاستثمار، يعتبر المؤشر أداة حيوية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء.

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مؤشر الدولار الأمريكي في التداولات العالمية: قراءة في التحركات والتأثيرات"

يشكّل مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index - DXY) أداة قياس رئيسية لقوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأجنبية، ويُعدّ من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الأسواق المالية العالمية ويشهد المؤشر تحركات ملحوظة في التداولات الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين حول العالم.

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آلية عمل البورصة و"سوق النظام المفتوح"

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين نصر الدين: إن الـبورصة المصرية تعمل على تسهيل شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية بين المستثمرين من خلال "سوق النظام المفتوح"، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب كما أن المستثمرون يستطيعون شراء الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة وبيعها عندما ترتفع لتحقيق أرباح كما أن هناك أنواعًا مختلفة من التداولات مثل التداول اليومي، التداول على المدى الطويل، والتداول الآلي.

أهمية البورصة في الاقتصاد

وأضاف حسين نصر الدين أن الـبورصة تلعب دورًا محوريًّا في اقتصاد الدول فهي توفر للشركات أداة لزيادة رأس المال من خلال بيع الأسهم والسندات للمستثمرين كما أن تداول الأسهم يساعد في تحديد القيمة السوقية للشركات، مما يساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية من جهة أخرى، تسهم البورصة في توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، حيث يمكن لهم الحصول على عوائد من خلال الأرباح الموزعة أو الزيادة في أسعار الأسهم.

التوقعات المستقبلية للتداولات في سوق المال

تستند التوقعات المستقبلية للتداولات في البورصة حسب خبراء سوق المال إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق بشكل كبير.

و من أبرز العوامل التي قد تؤثر على التوقعات المستقبلية:

1. الاقتصاد العالمي: حالة الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق المالية. في حال كانت هناك بوادر من تباطؤ النمو الاقتصادي أو انكماش في الاقتصاد العالمي، فإن ذلك قد ينعكس سلبًا على أداء أسواق المال.

2. التطورات السياسية: الأزمات السياسية، الحروب، التوترات الدولية، والانتخابات لها تأثير كبير على أسواق المال على سبيل المثال، الانتخابات الأمريكية أو أي تغييرات في السياسة الاقتصادية قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق.

3. التطورات التكنولوجية: التغيرات التكنولوجية تفتح آفاقًا جديدة في أسواق المال. مثلًا، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحليل المالي، الذكاء الاصطناعي، والتداول الآلي يمكن أن يحدث فارقًا في التداولات ويؤثر على حركة السوق.

4. الأسعار العالمية للسلع: تقلبات أسعار النفط والذهب، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الأسواق المالية، قد تؤثر بشكل غير مباشر على المؤشرات والأسواق.

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