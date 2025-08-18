الإثنين 18 أغسطس 2025
تحرير 32 مخالفة للمخابز و43 الأسواق في حملة تموينية بالفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار  والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة  التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 32 محضرا للمخابز،  ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الرغيف عن 90 جراما، ومخالفة الإنتاج للمواصفات المحددة من وزارة التموين، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين

كما حررت  43 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الأسواق والمحال التجارية، وتحفظت الحملة على  1000 علبة سجائر مجهول المصدر، و16 شيكارة سماد  زراعي يوريا ٤٦% محظور تداوله بالأسواق، و269 جركن زيوت سيارات مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه

تموين الفيوم: انتظام العمل بمنظومة الخبز بدون تأثر بحريق سنترال رمسيس (صور)

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

