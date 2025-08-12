الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

تحرير 103 مخالفات للمخابز و74 للمحال التجارية في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

حملة تموينية، فيتو
حملة تموينية، فيتو

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وأضاف سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 103 مخالفات متنوعة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف عن 90 جرامًا، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين، منا حررت  74 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتحفظت الحملة علي 400 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه او تداوله، 320 كيلوجرام  سكر ناقص الوزن، 360 كيلوجرام  سكر تمويني، 200 زجاجة زيت  تمويني معدة للبيع في السوق السوداء، 11 كرتونة رنجة منتهية الصلاحية، 141 علبة سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و350 قطعة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 791 مخالفة للمخابز و575 للأسواق والمحال التجارية بالفيوم خلال شهر يوليو

تحرير 35 مخالفة تموينية للمخابز البلدي في حملة مكبرة بالأسواق بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

