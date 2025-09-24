انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

شهدت أسواق الفيوم انخفاضًا مفاجئًا في أسعار الفراخ البلدي بجميع أنواعها، اليوم الأربعاء، بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجين، إنتاج المزارع ما بين 105 و120 جنيهًا، أما الفراخ البلدي "الحرة" ما بين 125 و130 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع ما بين 69 و75 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيهًا، وأسعار البط المولار ما بين 80، و90 جنيهًا للكيلو، والبط المولي تربية بيتي 85 جنيهًا، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيهًا، وسعر كيلو الأرانب البلدي 100 جنيهًا، والبط المسكوفي 150 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 165 و175 جنيها، وفي السوبر ماركت 180 جنيها، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو الكبد والقوانص 85 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 120 جنيهًا، كيلو الدبابيس 110 جنبها، كيلو شيش طاووق 165 جنيهًا، كيلو حمام كداب 120 جنيهًا، كيلو كبدة صافي 120 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوابع 170 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 170 جنيهًا، كيلو شاورما ديبوريه 100 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 170 جنيهًا، كيلو الأجنحة 50 جنيهًا، كيلو الهياكل 35 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.