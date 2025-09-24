فحص طبي يحدد موقف ثلاثي الأهلي من مباراة القمة

يخضع أحمد بيكهام ومحمد بن رمضان وأحمد كوكا لاعبو النادي الأهلي، لفحص طبي قبل المران الجماعي للفريق غدا.

ويأتي فحص الثلاثي لتحديد موقفهم من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها الإثنين المقبل.

ويعاني ثلاثي الأهلي من إصابات في العضلة الخلفية، فيما يرغب الجهاز الفني بعدم المجازفة بهم في مباراة القمة انتظارا لنتيجة الفحص الطبي.

فيما تعرض جراديشار لاعب النادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر أن إصابة جراديشار بسيطة وسيكون جاهزا لمباراة القمة أمام الزمالك والمحدد لها يوم الإثنين المقبل.

ويدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة القمة بـ 48 ساعة.

وكان النحاس قد قرر دخول الفريق معسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط، ولكن وليد صلاح الدين مدير الكرة أرجأ القرار لرغبته في دخول اللاعبين معسكر قبل القمة بـ48 ساعة.

ومنح عماد النحاس لاعبي الفريق راحة اليوم الأربعاء، من التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الأهلي التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا للقاء القمة.

وخطف النادي الأهلي، فوزا مثيرا على مضيفه حرس الحدود، بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري فى الثامنة مساء الإثنين المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري الممتاز التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسميًا، دعمًا لمنتخب مصر الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

