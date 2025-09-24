آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مدرب بنفيكا السابق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات المفاوضات مع المدير الفني الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.



وقال “شوبير”في تصريحات إذاعية ببرنامج مع شوبير: الأهلي فتح خط المفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا الذي تمت إقالته قبل أيام قليلة.

واضاف: المدرب البرتغالي كان رافض المفاوضات من الأساس، وبعدها هو من عاد واستفسر عن المقابل المادي الذي يحصل عليه حال الموافقة على تدريب الأهلي.

وكشف أن برونو لاج أبلغ مسئولي الأهلي أنه لو المقابل المادي مرضيا له قد يوافق على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك



وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.