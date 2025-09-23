الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الأشعة تكشف غياب أفشة لمدة أسبوع ومحاولات للحاق بالقمة

أفشة
أفشة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، أثبتت إصابته بشد خفيف في عضلة السمانة، وهو ما يستلزم غيابه عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوع على الأقل.

ويعمل الجهاز الطبي للنادي الأهلي على تجهيز اللاعب من خلال برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، على أمل لحاقه بمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وكان أفشة اشتكى من آلام عضلية في نهاية مران أمس، وتم استبعاده من معسكر مباراة حرس الحدود. 

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز في الساعة الثامنة مساء الاثنين 29 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك حصريا ضمن فعاليات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، طبقًا للعقد المبرم منذ بداية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، على  استاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

