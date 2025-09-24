الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 


وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري الممتاز التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسميًا، دعمًا لمنتخب مصر الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلى والزمالك الأهلي الدوري المصري الدوري الممتاز القمة بين الأهلي والزمالك رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية مباراة القمة بين الاهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك مباراة الاهلي مباريات الدورى الممتاز مباراة غينيا بيساو موعد مباراة الاهلي والزمالك موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موعد مباراة القمة

مواد متعلقة

الإسماعيلي يحاول "التعافي" أمام إنبي "العنيد" اليوم بالدوري

وادي دجلة يسعى إلى استمرار صحوته بالدوري على حساب البنك الأهلي

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

في أقل من 3 دقائق، بيراميدز يحرز هدفين أمام أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

جماهير أهلي جدة تشعل مدرجات ملعب مواجهة بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads