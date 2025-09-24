الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وليد صلاح الدين يدرس هذا القرار قبل مباراة القمة

وليد صلاح الدين،فيتو
وليد صلاح الدين،فيتو

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة القمة بـ48 ساعة. 

وكان النحاس قد قرر دخول الفريق معسكر قبل 24 ساعة فقط ولكن وليد صلاح الدين المدير الإداري للمارد الأحمر، أرجأ القرار لرغبته في دخول اللاعبين معسكر قبل القمة بـ48 ساعة.

ومنح عماد النحاس لاعبي الفريق راحة اليوم الأربعاء، من التدريبات الجماعية.

وخطف النادي الأهلي، فوزا مثيرا على مضيفه حرس الحدود، بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الأهلي التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا للقاء القمة.

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري. 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري الممتاز التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسميًا، دعمًا لمنتخب مصر الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدوري الممتاز الدورى المصرى الممتاز المصري الممتاز بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري منتخب مصر وليد صلاح الدين وليد صلاح

مواد متعلقة

لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة بعد الفوز بكأس القارات الثلاث

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، موعد مباراة الجزيرة والوحدة بالدوري الإماراتي

موقف محمد عبد المنعم، موعد مباراة نيس الفرنسي وروما بالدوري الأوروبي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مدرب بنفيكا السابق

سيراميكا يسعى لتعويض خسارته من الأهلي أمام مودرن سبورت

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الإسماعيلي يحاول "التعافي" أمام إنبي "العنيد" اليوم بالدوري

وادي دجلة يسعى إلى استمرار صحوته بالدوري على حساب البنك الأهلي

الأكثر قراءة

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads