سيراميكا يسعى لتعويض خسارته من الأهلي أمام مودرن سبورت

يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

وتقام المباراة على ستاد السويس الجديد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت



من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 (ON Time Sports 2)، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بقيادة المدرب علي ماهر، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراة

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل واحد، مقابل خسارتين.

بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات، والتعادل في اثنتين، وتلقي الخسارة في مباراتين.

