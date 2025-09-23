الأربعاء 24 سبتمبر 2025
غلق استاد القاهرة بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اعرف السبب

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري الممتاز التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

دعم منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسميًا، دعمًا لمنتخب مصر الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وتهدف رابطة الأندية المصرية من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمنتخب للتدرب على أرضية الملعب الأساسية، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة أرضية الملعب لضمان أفضل الظروف الفنية للمباراة الهامة.

موعد عودة المباريات لاستاد القاهرة

ومن المقرر أن يستمر نقل المباريات من استاد القاهرة حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وهو موعد مباراة المنتخب المصري أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

