موقف محمد عبد المنعم، موعد مباراة نيس الفرنسي وروما بالدوري الأوروبي

يستعد فريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد المنعم، لمواجهة نادي روما الإيطالي، لخوض أولى مبارياته في الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

موعد مباراة نيس وروما اليوم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، الذي يقام على ملعب أليانز ريفييرا بفرنسا في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نيس وروما اليوم



وتمتلك قنوات «beIN SPORTS»، حقوق نقل مبارايات الدوري الأوروبي، ومن المقرر أن تنقل مباراة نيس وروما عبر شاشة «beIN SPORTS 1 HD».

موقف محمد عبد المنعم من المشاركة أمام روما

ويستمر غياب محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق، بسبب تعرضه لإصابة في أبريل الماضي، إذ يخضع حاليا للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي.

مركز الفريقين في الدوري الفرنسي والإيطالي



ويحتل فريق نيس الفرنسي، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعرضه لثلاث هزائم خلال أول خمس جولات من المسابقة.

في المقابل، يتواجد فريق روما الإيطالي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، إذ فاز في ثلاث مواجهات، بينما تلقى خسارته الوحيدة أمام لاتسيو بنتيجة 1-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.