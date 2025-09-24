الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف محمد عبد المنعم، موعد مباراة نيس الفرنسي وروما بالدوري الأوروبي

نيس الفرنسي
نيس الفرنسي

يستعد فريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد المنعم، لمواجهة نادي روما الإيطالي، لخوض أولى مبارياته في الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

موعد مباراة نيس وروما اليوم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، الذي يقام على ملعب أليانز ريفييرا بفرنسا في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نيس وروما اليوم


وتمتلك قنوات «beIN SPORTS»، حقوق نقل مبارايات الدوري الأوروبي، ومن المقرر أن تنقل مباراة نيس وروما عبر شاشة «beIN SPORTS 1 HD».

موقف محمد عبد المنعم من المشاركة أمام روما 

ويستمر غياب محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق، بسبب تعرضه لإصابة في أبريل الماضي، إذ يخضع حاليا للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي.

مركز الفريقين في الدوري الفرنسي والإيطالي 


ويحتل فريق نيس الفرنسي، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعرضه لثلاث هزائم خلال أول خمس جولات من المسابقة.

في المقابل، يتواجد فريق روما الإيطالي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، إذ فاز في ثلاث مواجهات، بينما تلقى خسارته الوحيدة أمام لاتسيو بنتيجة 1-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبد المنعم الدورى الأوروبي الدوري الفرنسي روما الإيطالى فريق نيس الفرنسي فريق نيس فريق روما نادي روما الايطالي نيس الفرنسي نادي روما

مواد متعلقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مدرب بنفيكا السابق

سيراميكا يسعى لتعويض خسارته من الأهلي أمام مودرن سبورت

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الإسماعيلي يحاول "التعافي" أمام إنبي "العنيد" اليوم بالدوري

وادي دجلة يسعى إلى استمرار صحوته بالدوري على حساب البنك الأهلي

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

في أقل من 3 دقائق، بيراميدز يحرز هدفين أمام أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads