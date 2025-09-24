لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة بعد الفوز بكأس القارات الثلاث

أدى لاعبو فريق بيراميدز المصري مناسك العمرة صباح اليوم الأربعاء، وذلك عقب الفوز بلقبكأس القارات الثلاث بعد أغلبهم على الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف.

ونشر المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، المعروف الآن باسم محمود مايلي بعد إشهاره الإسلام، صورًا له برفقة عدد من زملائه في صفوف الفريق أثناء أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.

واحتفلت صفحة نادي بيراميدز، الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي بعد التتويج بلقبكأس القارات الثلاث بمدينة جدة بالسعودية بعد الإطاحة بأهلي جدة.

وتغزلت الصفحة في مدرب فريقها، قائلة: "عم المجال كله".

بيراميدز يتخطى الأهلي السعودي بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال

وتوج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل كاس القارات الثلاث

وحقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا إنجازًا عالميًّا لأول مرة في تاريخه بحصد لقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ) ليعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

وتخطى فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بثلاثية فيستون ماييلي ليظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

بيراميدز يتأهل إلى نهائيات إنتركونتيننتال في الدوحة

وبهذه النتيجة تأهل بيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه بيراميدز الفائز بكأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي بعد إطاحته بأهلي جدة وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

احتفالات لاعبي بيراميدز

وشهدت حافلة فريق بيراميدز في طريق العودة إلى مقر إقامة الفريق بمدينة جدة، احتفالات جنونية من لاعبي الفريق السماوي بعد التتويج ببطولة كأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وغنى لاعبو بيراميدز في الطريق العودة من ملعب المباراة: "احنا أبطالها لحد ما نبطلها إفريقيا بحالها احنا أبطالها”.

موعد عودة بيراميدز الي القاهرة

ومن المقرر، أن تحط الطائرة الخاصة التي تقل بعثة الفريق السماوي في مطار القاهرة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في صالة الوصول رقم 2.

