ترتيب الدوري المصري 2026 بعد مباريات اليوم الثلاثاء

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، رغم تعادله أمام الجونة 1-1 في الجولة الثامنة.

كما نجح الأهلي في التقدم للمركز الرابع في جدول الدوري المصري، بعد فوزه أمام حرس الحدود 3-2 بالجولة الثامنة.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

حرس الحدود 2-3 الأهلي

الزمالك 1-1 الجونة

طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- الأهلي 12 نقطة

5- زد 12 نقطة

6- بيراميدز 11 نقطة

7- مودرن سبورت 11 نقطة

8- بتروجيت 11 نقطة

9- إنبي 10 نقاط

10- سموحة 10 نقاط

11- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- الجيش 9 نقاط

14- الجونة 8 نقاط

15- الحدود 8 نقاط

16- البنك الأهلي 7 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد 5 نقاط

19- كهرباء الاسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الاسماعيلي 4 نقاط نقاط



جدول الدوري المصري 2026

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

فاركو 0-0 المصري البورسعيدي (انتهت)

زد 1-0 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجت 0-0 غزل المحلة (انتهت)

حرس الحدود 2-3 الأهلى (انتهت)

الزمالك 1-1 الجونة (انتهت)

طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب (انتهت)

الأربعاء 24 سبتمبر

إنبى ضد الإسماعيلى..5 مساء - ستاد المقاولون العرب

سيراميكا ضد مودرن سبورت..8 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

البنك الأهلى ضد وادى دجلة..8 مساء - ستاد القاهرة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الاسماعيلية ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

سموحة - راحة

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

