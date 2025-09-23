تصويبة صاروخية، جراديشار يتقدم لـ الأهلي بهدف مبكر في شباك حرس الحدود

الدوري المصري، أحرز نيتس جراديشار لاعب النادي الأهلي، هدف فريقه الأول في شباك حرس الحدود بالدقيقة الثالثة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد تمريرة طولية من محمود تريزيجيه شتتها دفاع حرس الحدود لترتد إلى جراديشار، الذي أطلق تصويبة قوية سكنت الشباك.

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت.

تشكيل حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد الدغيمي

الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف "روقا" - محمد النجيلي

الهجوم: أحمد الشيخ - محمد حمدي زكي - عمر فتحي

ويغيب عبد الميد بسيوني المدير الفني للحرس بسبب ازمته الصحية وخضوعه لعملية جراحية

مباراة الأهلي وحرس الحدود

يدخل النادي الأهلي المباراة منتشيًا بعد الفوز في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، حيث تسعى كتيبة عماد النحاس للفوز علي حرس الحدود ومواصلة الانتصارات وحصد دفعة معنوية، قبل لقاء القمة أمام الزمالك.

بينما يدخل حرس الحدود المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام سموحة بهدف دون رد.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، في المقابل يدخل حرس الحدود المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

