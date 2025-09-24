الأربعاء 24 سبتمبر 2025
بمشاركة النني وإبراهيم عادل، موعد مباراة الجزيرة والوحدة بالدوري الإماراتي

محمد النني،فيتو
محمد النني،فيتو

يلتقي فريق الجزيرة الذي يضم في صفوفه الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، اليوم، أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإماراتي لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الجزيرة والوحدة اليوم

وتبدأ أحداث المباراة في تمام السابعة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الجزيرة ضد الوحدة

ويمكن متابعة ديربي العاصمة بين الجزيرة والوحدة في الدوري الإماراتي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية «AD SPORTS» الإماراتية، الحاصلة على حقوق نقل البطولات المحلية.

تشكيل الجزيرة المتوقع أمام الوحدة في الدوري الإماراتي

ومن المتوقع أن يبدأ مارينو بوسيتش المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: على خصيف.

خط الدفاع: ويليان روشا، محمد ربيع، ريتشارد أوكنور، رافيل تايجر.

خط الوسط: عبد الله رمضان، محمد النني، مامادو كوليبالي.

وفي الهجوم: إبراهيم عادل، فينيسيوس ميلو، برونو أوليفيرا.

ويدخل الجزيرة  اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق الوحدة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

