الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيفا يحدد رسميا موعد مواجهة منتخب مصر وجيبوتي وملعب المباراة

مباراة مصر وجيبوتي
مباراة مصر وجيبوتي بالقاهرة، فيتة

منتخب مصر، تلقي اتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يخطره رسميا بموعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

كما أخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أن مباراة مصر وجيبوتي ستقام على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية،  وهو اختيار منتخب جيبوتي صاحب المباراة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تمام الخامسة بتوقيت المغرب، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب جيبوتي، فيتو
منتخب جيبوتي، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب جيبوتي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة مصر وجيبوتي مباراة مصر وجيبوتي

مواد متعلقة

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم

الطريق للمونديال، موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

حسام حسن يدعم محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية: آن الأوان لتنصفه كرة القدم

موعد مباراة منتخب مصر أمام اليابان في مونديال الشباب والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

الزمالك يسقط بالتعادل أمام الجونة في البروفة الأخيرة قبل القمة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

فيفا يحدد رسميا موعد مواجهة منتخب مصر وجيبوتي وملعب المباراة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads