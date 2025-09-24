تقارير تكشف ترتيب محمد صلاح بالجائزة الذهبية 2026

كشفت تقارير إعلامية عالمية أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من المتوقع أن يكون ضمن قائمة المرشحين العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية 2026، والتي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وأوضحت شبكة "PlanetFootball" البريطانية أن محمد صلاح قدم موسمًا رائعًا مع ليفربول خلال العام الماضي، من حيث الأداء الفردي والإسهام الجماعي، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل عادل على تقييمات جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، حيث احتل المركز الرابع فقط، وهو ما وصفته الشبكة بأنه "ترتيب متواضع لا يُنصف ما قدمه اللاعب المصري".

وأكد التقرير أن صلاح لا يزال يواصل تقديم المستويات العالية في الموسم الحالي، حيث ساهم بأهداف حاسمة في مباريات بارزة أمام أندية مثل بورنموث، نيوكاسل يونايتد، أتلتيكو مدريد، بيرنلي، وإيفرتون، وهو ما يعزز من فرصة للتواجد بقوة في سباق الكرة الذهبية للعام المقبل.

يُذكر أن جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 ذهبت إلى اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، بعد منافسة قوية مع الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي جاء في المركز الثاني.

وبينما يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية إنصاف محمد صلاح في نسخة 2026، تبدو المؤشرات الأولية مبشّرة بوجوده ضمن قائمة المرشحين الأبرز، في ظل مواصلته التألق على المستويين المحلي والدولي.

