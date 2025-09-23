"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

هاجم أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، رابطة الأندية، بسبب قرار إقامة مباراة الزمالك والجونة في نفس موعد مباراة بيراميدز ونادي أهلي جدة، ووصف القرار بأنه "قلة احترام وتقدير" من رابطة الأندية لنادي بيراميدز.

ميدو يهاجم رابطة الأندية من أجل بيراميدز

وعبر أحمد حسام "ميدو" عن غضبه لما وصفه بـ"عدم فهمه" لإصرار رابطة الأندية على عدم إعطاء نادي بيراميدز حقه، حيث قال عن بيراميدز: "بيتعاقب أنه تجرأ وأصبح منافسا شرسا على كل البطولات"!!

وقال أحمد حسام "ميدو" عن قرار لعب الزمالك والجونة مع بيراميدز والأهلي: "قرار لعب مباراة الزمالك الجونة تقريبا في نفس توقيت مباراة بيراميدز- الأهلي ممثل مصر، قرار فيه قلة احترام وقلة تقدير من رابطة الأندية لـ بيراميدز".

وعبر ميدو عن غضبه قائلًا: "مش فاهم إيه سر إصرار المسئولين إنهم مايدوش بيراميدز حقه، وكأنه بيتعاقب على أنه تجرأ وأصبح منافسا شرسا على كل البطولات!! ونعم التشجيع على الاستثمار الأجنبي في الرياضة المصرية.. بيراميدز يمثل مصر".



الجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء يشهد إقامة العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة، حيث يواجه الزمالك فريق الجونة، ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، ويتصدر لقاء الأهلي السعودي مع بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال أجندة المباريات.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي والقنوات الناقلة

ويواجه نادي بيراميدز، الليلة، نادي الأهلي السعودي، في تحدٍّ لبطلي أفريقيا وآسيا للمنافسة على لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز، فيتو



وكشفت تقارير صحفية سعودية أن النادي الأهلي تحرك سريعًا لفتح قنوات تواصل مع عدد من الفضائيات، لضمان بث مواجهة الفريق أمام بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة القارية، التي تشهد تنافسًا قويًا على لقب كأس القارات الثلاث.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي قدمت تعهدات بتسهيل المخاطبات الرسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف تسريع الإجراءات الخاصة بحقوق البث الفضائي، وضمان وصول اللقاء للجماهير عبر الشاشات، وعدم الاقتصار فقط على النقل الرقمي.

وتنقل مباراة أهلي السعودية وبيراميدز إحدى منصات البث، التي حصلت على الحقوق الرقمية الحصرية لبث المباراة داخل المنطقة، ويتاح البث عالميًا عبر خدمة "DAZN"، إضافة إلى قناة "فيفا" الرسمية على موقع "يوتيوب".



