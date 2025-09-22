9 فوائد لـ الكيوي، أبرزها تقوية المناعة والمحافظة على شباب البشرة

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة الشهيرة التى تباع بأسعار عالية وغير مرتبط بموسم محدد وله نكهة مميزة وعشاق كثيرون ويستخدم فى عمل العصائر وصناعة الحلوى.

وفوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكيوي فاكهة صغيرة الحجم، بيضاوية الشكل، قشرتها بنية مكسوة بزغب خفيف، ولبها أخضر زاهى يحتوي على بذور سوداء صغيرة صالحة للأكل، ورغم صغر حجمها، إلا أنها تعد من أغنى الفواكه بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعلها إضافة مميزة لأي نظام غذائي صحي.

القيمة الغذائية للكيوي

وأضافت منى، أن الكيوي مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن، وأهم ما يحتويه:

فيتامين C، نسبة عالية تفوق أحيانا ما نجده في البرتقال، ما يعزز المناعة ويحارب الجذور الحرة.

فيتامين K، يساعد في تخثر الدم وصحة العظام.

فيتامين E، مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

الألياف الغذائية، تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالشبع.

البوتاسيوم والمغنيسيوم، ضروريان لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

فوائد الكيوي

فوائد الكيوي الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكيوي التى تدفعنا لتناوله:-

بفضل محتواه الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يعزز الكيوي مناعة الجسم ضد العدوى ونزلات البرد، ويسرع التعافي من الأمراض البسيطة.

الألياف القابلة للذوبان في الكيوي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، والإنزيم الطبيعي المسمى "أكتينيدين" يسهل هضم البروتينات، ما يجعله خيار رائع بعد الوجبات الثقيلة.

الكيوي يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، ويزيد من الكوليسترول الجيد، كما أن البوتاسيوم فيه يساعد على خفض ضغط الدم، ما يحمي القلب من الأمراض المزمنة.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكيوي قبل النوم قد يساعد على النوم العميق وتقليل الأرق، بفضل احتوائه على مركبات مثل السيروتونين ومضادات الأكسدة.

الكيوي يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر، وهو خيار جيد لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

فيتامين C والكولاجين في الكيوي يحافظان على مرونة الجلد ويقللان من ظهور التجاعيد، بينما مضادات الأكسدة تحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

عناصر الكيوي المغذية مثل فيتامين E والزنك والبوتاسيوم تدعم صحة فروة الرأس، وتقوي جذور الشعر، وتقلل من تساقطه.

لب الكيوي يمكن استخدامه كقناع طبيعي للبشرة، إذ يمنحها إشراقة فورية ويرطبها بعمق.

الكيوي خيار رائع للحوامل لأنه غني بالفوليك أسيد، الضروري لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، كما يمد الجسم بالألياف والفيتامينات لدعم صحة الأم.

نصائح عند تناول الكيوي

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب اتباع بعض النصائح عند تناول الكيوي، منها:-

يفضل تناوله طازج للحفاظ على عناصره الغذائية.

غسل القشرة جيدا فى حال تناولها.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكيوي "حكة في الفم أو طفح جلدي، استشر الطبيب قبل تناوله.

الاعتدال مهم، فالإفراط قد يسبب اضطرابات بسيطة في المعدة عند بعض الأشخاص.

