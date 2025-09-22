فوائد البليلة، وجبة فطار وعشاء لصحة الأطفال وكبار السن

البليلة من الأكلات المصرية المحببة، التي ارتبطت بذكريات الطفولة والشتاء الدافئ، فهي طبق يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية الكبيرة.



تتكون البليلة عادة من القمح المسلوق مع الحليب والسكر، وقد يُضاف إليها جوز الهند والزبيب والمكسرات لزيادة القيمة الغذائية والنكهة.

ورغم بساطة مكوناتها، إلا أن البليلة تعد وجبة متكاملة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأطفال والكبار على حد سواء، خاصة في وجبة الإفطار أو العشاء.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البليلة ليست مجرد طبق تقليدي، بل هي كنز غذائي حقيقي يجمع بين المذاق الشهي والفوائد الصحية المتعددة. فهي تعزز الطاقة، تدعم صحة الجهاز الهضمي والعظام، تقوي المناعة، وتساعد على تحسين المزاج.

أضافت الدكتورة مروة، أن البليلة من الأطباق التي تصلح لجميع الفئات، خاصة للأطفال والحوامل وكبار السن، واعتمادها كوجبة متكررة يضمن للجسم توازنًا غذائيًا وصحيًا، ويجعلها بحق واحدة من الأكلات الأكثر فائدة على الإطلاق.

أهم فوائد البليلة لصحة الجسم



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم فوائد البليلة.

1- مصدر غني بالطاقة

البليلة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة الموجودة في القمح، وهي كربوهيدرات بطيئة الامتصاص تمنح الجسم طاقة ثابتة لفترة طويلة، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول ويمنع تقلبات مستوى السكر في الدم. لذلك فهي وجبة مثالية للطلاب والعاملين والأشخاص الذين يحتاجون لطاقة مستمرة خلال اليوم.

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

القمح المستخدم في البليلة يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تحسن عملية الهضم وتساعد في الوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء. كما أن الألياف تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقوي الجهاز الهضمي ويحسن امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

3- دعم صحة العظام والأسنان

إضافة الحليب إلى البليلة يمنحها قيمة غذائية إضافية بفضل غناها بالكالسيوم وفيتامين (د). هذه العناصر أساسية لنمو العظام عند الأطفال، كما تحافظ على صحة العظام والأسنان لدى الكبار وتقي من هشاشة العظام مع التقدم في العمر. إضافة المكسرات مثل اللوز والجوز يزيد أيضًا من محتوى المغنيسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام.

4- وجبة مثالية للأطفال

البليلة وجبة سهلة الهضم وغنية بالعناصر المفيدة، لذلك يوصى بها للأطفال في مراحل النمو. فهي تمدهم بالطاقة اللازمة للنشاط والحركة، وتعزز نمو الدماغ بفضل احتوائها على فيتامينات (ب) المركبة الموجودة في القمح والحليب، والتي تساعد على تحسين التركيز والذاكرة. كما أن طعمها المحبب يجعلها خيارًا مناسبًا للأطفال الذين يرفضون بعض الأطعمة الصحية الأخرى.

5- تحسين صحة القلب

القمح الكامل الموجود في البليلة يحتوي على مركبات نباتية تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وفي نفس الوقت رفع مستوى الكوليسترول النافع (HDL). كما أن المكسرات والزبيب المضافة إلى البليلة تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، التي تقلل من الالتهابات وتحمي الشرايين من التصلب.

6- تنظيم الوزن والشعور بالشبع

البليلة وجبة مشبعة بفضل الألياف والبروتينات الموجودة في القمح والحليب. تناولها يساعد على تقليل الرغبة في الأكل المتكرر، وبالتالي تساهم في التحكم في الوزن. ومع ذلك، ينصح بعدم الإفراط في إضافة السكر إليها، والاكتفاء بالعسل الأبيض أو التمر للتحلية الطبيعية إذا كان الهدف هو خسارة الوزن.

البليلة لطفلك

7- تقوية جهاز المناعة

البليلة تحتوي على عناصر غذائية متعددة تعزز جهاز المناعة مثل الزنك والحديد والسيلينيوم، وهذه المعادن ضرورية لإنتاج خلايا الدم البيضاء ومكافحة العدوى. إضافة إلى ذلك، وجود الحليب والمكسرات يعزز من الفيتامينات التي تدعم المناعة، مثل فيتامين (أ) و(هـ).

8- تحسين المزاج وتقليل التوتر

القمح والحليب في البليلة يحتويان على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين المعروفة بهرمون السعادة. لذلك تناول البليلة خاصة في الليل يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، مما يجعلها وجبة مفضلة في ليالي الشتاء الباردة.

9- فوائد للبشرة والشعر

المعادن والفيتامينات الموجودة في البليلة، مثل الزنك وفيتامين (ب) والحديد، تساهم في الحفاظ على صحة الجلد والشعر. فهي تحمي البشرة من الجفاف وتساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب والمكسرات تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة وتحافظ على نضارة البشرة.

10- دعم صحة المرأة الحامل

البليلة تعتبر غذاءً مثاليًا للمرأة الحامل، حيث تحتوي على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين والوقاية من التشوهات الخلقية. كما أن محتواها من الحديد يساعد في منع فقر الدم الشائع خلال الحمل. وبفضل الكالسيوم الموجود في الحليب، فإنها تدعم نمو عظام الجنين وتقوي عظام الأم أيضًا.

نصائح عند تناول البليلة

يفضل استخدام القمح الكامل غير المقشور لزيادة محتوى الألياف.

يمكن استبدال السكر بالعسل الأبيض أو التمر للتحلية الطبيعية.

إضافة المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق تزيد من الفوائد الغذائية.

يمكن تقديمها باردة أو ساخنة حسب الرغبة، لكن في الشتاء تكون أفضل ساخنة للشعور بالدفء.

