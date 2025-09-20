فوائد البطاطا، لصحة قلبك وعيونك وجهازك المناعي

فوائد البطاطا، تُعد البطاطا من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية، وهي من الأطعمة التي تحظى بمكانة مميزة على موائد الكثير من الشعوب حول العالم.

تتميز البطاطا بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، إضافة إلى سهولة طهيها وتنوع طرق استخدامها.



وقد ارتبطت البطاطا منذ القدم بالصحة الجيدة، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، تجعلها غذاءً متكاملًا يمكن الاعتماد عليه كجزء أساسي من النظام الغذائي اليومي.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البطاطا تعد مصدر متكامل للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ونشاطه. فهي تدعم صحة مختلف أجهزة الجسم.

وأضافت، أن إدراج البطاطا في النظام الغذائي اليومي يضمن فوائد صحية متعددة تجعلها بحق كنزًا غذائيًا لا غنى عنه.

أهم فوائد البطاطا لصحة الجسم

فوائد البطاطا

وتستعرض الدكتورة مروة كمال، في السطور التالية، أهم فوائد البطاطا لصحة الجسم.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

البطاطا تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات الضرورية لصحة الإنسان. فهي غنية بفيتامين "A" الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون، كما يعزز صحة الجلد والجهاز المناعي. كذلك، تحتوي البطاطا على فيتامين "C" الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي، ويساعد في تقوية المناعة، إضافة إلى دوره في تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لصحة البشرة والأنسجة.

ولا تقتصر فوائدها على ذلك فقط، فهي أيضًا مصدر جيد لفيتامينات المجموعة "B"، وخاصة فيتامين "B6" الذي يساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي وإنتاج الطاقة. ومن ناحية المعادن، نجد أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، وكذلك المنغنيز والنحاس الضروريين لصحة العظام والتمثيل الغذائي.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا تجعلها طعامًا مثاليًا لتحسين صحة الجهاز الهضمي. فهي تساهم في تسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القولون والجهاز المناعي ككل.

كما أن النشويات المقاومة الموجودة في البطاطا تعمل على تغذية البكتيريا النافعة، وتُنتج أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة مثل "البيوتيرات"، التي تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء، بل وتقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تعتبر البطاطا غذاءً صديقًا للقلب، وذلك بفضل محتواها العالي من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان في خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية. كما أن الألياف الموجودة بها تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL)، وهو ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب المختلفة.

أيضًا، المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في البطاطا تحمي القلب من الإجهاد التأكسدي الذي قد يضر بخلايا الأوعية الدموية.



تقوية الجهاز المناعي

تحتوي البطاطا على مضادات أكسدة قوية مثل البيتا-كاروتين والأنثوسيانين، وهي مركبات تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا. هذا التأثير المضاد للأكسدة يعزز كفاءة الجهاز المناعي، ويقي من العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

كما أن فيتامين "C" الموجود فيها يلعب دورًا مباشرًا في تنشيط عمل كريات الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى والفيروسات.



الحفاظ على صحة العيون

يُعرف فيتامين "A" الموجود في البطاطا بأهميته الكبيرة للعيون. فهو يساعد على الوقاية من العشى الليلي ويحافظ على رطوبة القرنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المركبات النباتية الأخرى مثل البيتا-كاروتين تتحول داخل الجسم إلى فيتامين "A"، مما يدعم الرؤية ويحمي من مشكلات التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.



مفيدة لمرضى السكري عند الاعتدال في تناولها

على الرغم من احتوائها على الكربوهيدرات، إلا أن البطاطا ذات مؤشر جلايسيمي معتدل نسبيًا، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري إذا تم تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن. كما أن وجود الألياف يبطئ من امتصاص السكريات في الدم، مما يقلل من تقلب مستويات السكر ويحافظ على استقرارها.

دعم صحة الدماغ وتحسين المزاج

تحتوي البطاطا على مركبات غذائية تساعد في تحسين وظائف الدماغ. فيتامين "B6" الموجود فيها يساعد على إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين المزاج وتقليل القلق والاكتئاب.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة بها تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

تعزيز صحة البشرة

البطاطا ليست مفيدة للصحة الداخلية فقط، بل يمكن أن تنعكس فوائدها أيضًا على مظهر البشرة. بفضل محتواها من فيتامين "C" والبيتا-كاروتين، فهي تساهم في تقليل علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما أن مضادات الأكسدة تحارب تأثير الجذور الحرة التي تسبب فقدان مرونة الجلد.

بجانب ذلك، تساعد العناصر المرطبة الموجودة فيها على منح البشرة مظهرًا صحيًا ومشرقًا، خصوصًا عند تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متنوع.

مصدر طاقة طبيعي وصحي

تُعتبر البطاطا غذاءً مثاليًا للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة مستمرة، فهي غنية بالكربوهيدرات الصحية التي يتم هضمها ببطء، مما يوفر طاقة مستدامة للجسم. كما أن وجود الألياف والبروتين النباتي يجعلها خيارًا صحيًا أفضل مقارنة بالأطعمة المصنعة.

طرق صحية لتناول البطاطا

يمكن تناول البطاطا بطرق عديدة، سواء مشوية أو مسلوقة أو مطهية على البخار، وكلها طرق تحافظ على قيمتها الغذائية العالية.

