غني بالبروتين ويقوي العظام ويحمي من الأنيميا، فوائد الفول المدمس

فوائد الفول المدمس، الفول المدمس، من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يقدم على وجبة الإفطار.

وفوائد الفول المدمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبروتينات والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفول المدمس واحد من أشهر الأطباق التقليدية في مصر والدول العربية، ويمثل وجبة متكاملة العناصر الغذائية إذا أعد بطريقة صحيحة، ز لا يقتصر دوره على كونه طعام شعبي، بل هو مصدر مهم للطاقة والبروتين والألياف، مما يجعله غذاء مثالي لكل أفراد الأسرة.

فوائد الفول المدمس

فوائد الفول المدمس للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الفول المدمس للصحة:-

الفول المدمس يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات النباتية الضرورية لبناء العضلات وتجديد الأنسجة، وهو خيار ممتاز للأشخاص الذين يبتعدون عن اللحوم أو يتبعون نظام نباتي، إذ يمد الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية مع القليل من الدهون.

تناول الفول المدمس بانتظام يساعد في تحسين صحة القلب والشرايين، وذلك بفضل محتواه من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، إضافة إلى وجود البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يسهمان في تنظيم ضغط الدم.

يعد الفول المدمس من الأطعمة المشبعة، إذ يحتوي على مزيج من الألياف والبروتينات التي تبطئ عملية الهضم، مما يمنح إحساس طويل الأمد بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة، وهو ما يجعله مناسب لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي.

الألياف الموجودة في الفول تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتحافظ على حركة الأمعاء بانتظام، وتساعد على الوقاية من الإمساك، كما أن الألياف تساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

الفول المدمس يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها، الحديد الذى يعزز إنتاج الهيموجلوبين ويقي من فقر الدم، والفولات (حمض الفوليك) الضروري لصحة الخلايا ونمو الأجنة أثناء الحمل، والمنجنيز والفوسفور، يساعدان في تقوية العظام ودعم العمليات الحيوية، وفيتامين B1 (الثيامين):، يحسن وظائف الأعصاب والعضلات.

لأنه غني بالكربوهيدرات المعقدة، يطلق الفول طاقته ببطء داخل الجسم، ما يمدك بالنشاط طوال اليوم، ويجعله وجبة مثالية في الإفطار خاصة مع القليل من الزيت أو الخضروات الطازجة.

الفول المدمس يتميز بسعره المناسب مقارنة بغيره من مصادر البروتين، وهو متوفر على مدار العام، مما يجعله خيار اقتصادي وصحي للعائلات.

يساعد الفول على تنظيم مستويات السكر في الدم لاحتوائه على ألياف تبطئ امتصاص الجلوكوز، بشرط تناوله بكميات معتدلة وبدون إضافة كميات كبيرة من الزيت أو المكونات الدسمة.

نصائح للاستفادة من الفول المدمس

وتابع، أنه للاستفادة من الفول المدمس:-

انقعيه قبل الطهي لتقليل الغازات وتحسين الهضم.

أضيفي إليه القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون لتعزيز القيمة الغذائية والنكهة.

يفضل تناوله مع الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار والبقدونس ليصبح وجبة متوازنة.

تجنب الإفراط في إضافة الملح أو المكونات الدهنية الثقيلة حتى لا تتحول وجبته الصحية إلى وجبة عالية السعرات.

