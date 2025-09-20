لمرضي الإنفلونزا والبرد، فوائد شاي النعناع الصحية

تتنوع فوائد شاي النعناع واستخداماته حول العالم، حيث يُعتبر من المشروبات التقليدية المحبوبة في العديد من الثقافات، ويُقدم ساخنًا أو باردًا. ويُعرف الشاي بخصائصه المهدئة، واستخداماته التقليدية في العلاج الشعبي منذ آلاف السنين، حيث تم استخدام النعناع كدواء في الحضارات القديمة مثل اليونان ومصر.

يُصنع شاي النعناع من أوراق النعناع المختلفة، أو مزيج منهما، حسب الرغبة. ويختلف كل نوع منهما في النكهة والفوائد الصحية.

النعناع الأخضر: يحتوي على مركب "الكارفون"، مما يمنحه نكهة خفيفة، حلوة، ومنعشة. ويوجد هذا المركب أيضًا في بذور الكراوية والشبت.

النعناع الفلفلي: يشتهر بتركيز عالٍ من "المنثول" و"المنثون"، مما يمنحه نكهة حادة وحارة.

فوائد صحية وخصائص علاجية لشاي النعناع

تشير بعض الدراسات المحدودة إلى أن شاي النعناع قد يساعد في تخفيف بعض الأعراض الصحية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ومن أبرز فوائده المحتملة:

تحسين الهضم: يُعرف شاي النعناع بقدرته على المساعدة في الهضم وتخفيف أعراض القولون العصبي. فهو يعمل على إرخاء عضلات المعدة وتحسين تدفق العصارة الصفراوية، مما يسهل هضم الطعام ومروره عبر الجهاز الهضمي، ويقلل من الألم والانتفاخ.

تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا: يُفيد شاي النعناع في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، حيث يساعد عطر النعناع الفلفلي في فتح الممرات الأنفية. كما أن المنثول الموجود فيه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة قد تساهم في تحسين هذه الأعراض.

القيمة الغذائية والآثار الجانبية لشاي النعناع

تحتوي أوراق النعناع على فيتامين "ج"، مضادات الأكسدة، مضادات الالتهابات، وفيتامينات ومعادن أخرى. لكن كمية هذه العناصر في كوب الشاي تكون منخفضة لأن معظمها يتم التخلص منه أثناء عملية تحضير الشاي.

يُعتبر شاي النعناع آمنًا بشكل عام، لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل إضافته إلى النظام الغذائي، خاصة في الحالات التالية:

حرقة المعدة: على الرغم من أن النعناع يساعد في الهضم، إلا أن النعناع الفلفلي قد يزيد من سوء ارتجاع الحمض. لذلك، يجب تجنبه إذا كنت تعاني من مرض الارتجاع المعدي المريئي.

تفاعلات دوائية: قد يتفاعل النعناع الفلفلي مع بعض الأدوية، مثل السيكلوسبورين (دواء يُستخدم لمرضى زراعة الأعضاء)، وقد يقلل من فعالية الأدوية التي تُستقلَب في الكبد أو التي تقلل من حمض المعدة.

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم: تشير بعض الدراسات إلى أن النعناع الفلفلي قد يخفض مستويات السكر وضغط الدم، لذلك لا يُنصح به للأشخاص الذين يتناولون أدوية لهذه الحالات.

حصوات الكلى أو المرارة: يُنصح الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو المرارة بتجنب النعناع الفلفلي.

الحمل: لم تجد الأبحاث أي آثار ضارة لشاي النعناع على النساء الحوامل، لكن نظرًا لعدم وجود دراسات كافية، يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله أثناء الحمل.

