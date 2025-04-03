فوائد الكيوي، يقوي المناعة ويخفض نسبة الكوليسترول والسكر بالدم

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة الشهيرة التى لها شهرة واسعة ومذاق لاذع ومميز ويعشقه الكبار والصغار ويقدم فى العصائر والحلوى.

وفوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة وعناصر غذائية أخرى.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكيوي من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، بفضل طعمه المميز وفوائده الصحية العديدة، ويتميز بشكله البيضاوي وقشرته البنية المغطاة بزغب خفيف، في حين أن لبّه الداخلي أخضر زاهٍ يحتوي على بذور سوداء صغيرة صالحة للأكل، وينتمي الكيوي إلى عائلة الفواكه الاستوائية وهو غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة للجسم.

فوائد الكيوي

فوائد الكيوي الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد الكيوي التى تدفعنا لتناوله:-

تعزيز صحة الجهاز المناعي، ويحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين "C"، وهو من أهم الفيتامينات التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في مكافحة الالتهابات والفيروسات، حيث توفر ثمرة كيوي واحدة ما يفوق الاحتياج اليومي الموصى به من فيتامين C، مما يجعلها خيار مثالي لتقوية الدفاعات الطبيعية للجسم.

تحسين عملية الهضم، ويحتوي الكيوي على إنزيم "الأكتينيدين"، وهو إنزيم طبيعي يساعد في تحسين عملية هضم البروتينات، مما يجعله مفيدا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم، كما أن الألياف الغذائية الموجودة فيه تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

الحفاظ على صحة القلب، تساهم مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الكيوي، مثل فيتامين C وفيتامين E والبوليفينولات، في حماية القلب من الأكسدة وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، كما أن احتوائه على البوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تحسين صحة البشرة، بفضل غناه بفيتامين C، يعزز الكيوي إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها، كما أن مضادات الأكسدة تحارب علامات الشيخوخة وتحمي الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث البيئي.

تنظيم مستويات السكر في الدم، ويتميز الكيوي بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله خيار مناسب لمرضى السكري، حيث يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم دون التسبب في ارتفاع مفاجئ، كما أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيه تسهم في إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء.

تعزيز صحة العين، ويحتوي الكيوي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، اللذين يلعبان دورا مهما في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

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