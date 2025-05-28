فوائد الكيوى، يحمى من هشاشة العظام والسرطان وأمراض القلب

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة الشهيرة الموجودة طوال العام ولها مذاق لاذع وحلو لذا له عشاق كثيرون ويقدم على حالته أو في تزيين الحلوى.

و فوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكيوي من الفواكه الاستوائية اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، وهو يتميز بلونه الأخضر الزاهي ونكهته الفريدة التي تجمع بين الحلاوة والحموضة، لا يتمتع الكيوي بطعم رائع فقط، بل يحتوي أيضا على كنز من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

فوائد الكيوي للصحة

فوائد الكيوي للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الكيوي للصحة:

الكيوي من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين C، حيث يحتوي على كمية تفوق تلك الموجودة في البرتقال، هذا الفيتامين ضروري لتعزيز المناعة، وتسريع شفاء الجروح، ومقاومة الالتهابات، كما يلعب دور في محاربة الجذور الحرة التي تساهم في الشيخوخة والأمراض المزمنة.

يحتوي الكيوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما يحتوي على إنزيم طبيعي يعرف باسم الأكتينيدين، وهو يساعد على تكسير البروتينات في المعدة وتحسين امتصاصها، مما يخفف من مشاكل الهضم والانتفاخ.

يساهم الكيوي في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم الذي يعادل تأثير الصوديوم في الجسم، كما تشير الدراسات إلى أن تناول الكيوي بانتظام يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الكيوي مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبوليفينولات، وهي مركبات تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقي من الأمراض المزمنة مثل السرطان، أمراض القلب، والسكري.

نظرا لغناه بفيتامين C وE، فإن الكيوي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يحافظ على نضارتها ويقلل من التجاعيد، كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة فيه في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية.

يساهم الكيوي في تعزيز جهاز المناعة بفضل مكوناته الغنية بالفيتامينات والمعادن، لا سيما فيتامين C، وأظهرت الدراسات أن تناول الكيوي بانتظام يمكن أن يقلل من مدة وشدة نزلات البرد والعدوى التنفسية.

الكيوي يحتوي على مواد مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات أكسدة مهمة لصحة العين، وتساعد هذه المركبات في حماية العين من الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر وتحافظ على وضوح الرؤية.

على الرغم من طعمه الحلو، إلا أن الكيوي يتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، لذلك، فهو خيار مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكيوي قبل النوم قد يساعد في تحسين جودة النوم وزيادة مدته، ويعتقد أن ذلك يعود إلى احتوائه على مركبات مثل السيروتونين ومضادات الأكسدة التي تلعب دورفي تنظيم دورة النوم.

الكيوي يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين K، إلى جانب الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشتها.

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