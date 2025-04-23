فوائد الكيوي، يقوي المناعة ويحمي من السرطان والشيخوخة

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة الشهيرة التى لها شكل مميز ومذاق لاذع له عشاق كثيرون ويستخدم فى العصائر وصناعة الحلوى.

وفوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن فاكهة الكيوي من الفواكه الاستوائية اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، وتتميز بلونها الأخضر الزاهي ومذاقها المميز الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة، وعلى الرغم من حجمها الصغير، إلا أن الكيوي يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعود بفوائد عظيمة على الصحة العامة.

فوائد الكيوي للصحة

فوائد الكيوي للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الكيوي التى تدفعنا لتناوله:-

غني بفيتامين C، ويُعد الكيوي من أغنى الفواكه بفيتامين C، حيث تحتوي ثمرة كيوي واحدة متوسطة الحجم على أكثر من الاحتياج اليومي للجسم من هذا الفيتامين.

يساعد فيتامين C على تقوية جهاز المناعة، والوقاية من نزلات البرد، كما أنه مضاد قوي للأكسدة يحارب الجذور الحرة في الجسم.

تعزيز صحة القلب، حيث يساعد الكيوي على خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، وهو معدن مهم يعمل على تنظيم ضربات القلب والتقليل من ضغط الدم المرتفع، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن من صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الهضم، ويحتوي الكيوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

كما يحتوي على إنزيم يُعرف باسم "الأكتينيدين" يساعد في تحليل البروتينات وتحسين عملية الهضم، وخاصة بعد تناول وجبات غنية بالبروتين.

الوقاية من السرطان، وبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E والفلافونويدات، يلعب الكيوي دور في محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب تلفًا في الخلايا وتحولها إلى خلايا سرطانية، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكيوي بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون.

تحسين جودة النوم، زتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكيوي قبل النوم قد يساعد على تحسين جودة النوم بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات التي تعزز إنتاج السيروتونين، وهو هرمون ينظم النوم والمزاج.

الحفاظ على صحة البشرة، نظرا لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين E، فإن الكيوي يساعد على تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تقليل ظهور التجاعيد والحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة، كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تساعد في علاج حب الشباب ومشكلات البشرة الأخرى.

مفيد للعينين، ويحتوي الكيوي على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي تلعب دورً مهم في حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

مناسب لمرضى السكري، يُعد الكيوي خيار جيد لمرضى السكري، لأنه يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع، كما أن أليافه تساعد في تنظيم امتصاص السكر في الدم.

تعزيز صحة العظام، تبفضل احتوائه على فيتامين K والكالسيوم والفوسفور، يساهم الكيوي في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى كبار السن والنساء بعد سن اليأس.

دعم خسارة الوزن، تيُعد الكيوي خيار ممتاز لمن يتبعون حمية غذائية، فهو منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقليل كمية الطعام المستهلكة خلال اليوم.

محاذير تناول الكيوي

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الكيوي ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو كنز من الفوائد الصحية، وإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي يساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، وتقوية مناعة الجسم، والوقاية من العديد من الأمراض، ولكن كغيره من الأطعمة، ينصح بتناوله باعتدال، خاصة لمن يعانون من الحساسية تجاه هذه الفاكهة.

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