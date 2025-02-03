فوائد الكيوي، يقوي المناعة ويحافظ على صحة الأمعاء

يمكن للكيوي تعزيز جهاز المناعة وتقوية الأمعاء، ومثل معظم الفواكه، فإن الكيوي مليء بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

لكن الكيوي يحتوي على بعض الخصائص المعززة للصحة التي لا يمكن للعديد من الفواكه الأخرى التغلب عليها، كما يمكن للمركبات الطبيعية الموجودة في الكيوي تحسين صحة الأمعاء أيضًا.

1. يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء

الألياف، الجزء غير القابل للهضم من الأطعمة النباتية، تحافظ على سلاسة عملية الهضم، يعد الكيوي مصدر ممتاز للألياف، حيث تحتوي حصة كوب واحد منه على 5 جرامات.

قد يكون للكيوي فوائد للأمعاء لا يمكن العثور عليها في العديد من الأطعمة الأخرى، فقد أظهرت الأبحاث أن تناول الكيوي:

يزيد من حجم البراز حتى يتمكن من التحرك عبر القولون بسهولة أكبر.

يقلّل من الانتفاخ وعدم الراحة الهضمية.

وهناك، ويساعد الكيوي في الحفاظ على توازن الأمعاء، ويحتوي الكيوي على نسبة عالية من البريبايوتكس، وهي ضرورية لنمو البروبيوتكس، أو البكتيريا والخميرة المفيدة، في الأمعاء.

يعد البروبيوتكس مهم للعديد من عمليات الجسم، بما في ذلك مكافحة الأمراض وتنظيم الهرمونات، كما يساعد توازن البكتيريا الجيدة يمكن أن يمنع مشاكل الجهاز الهضمي، وبعض الالتهابات والحالات مثل متلازمة القولون العصبي، كما أن البريبايوتكس مهمة لأنها مصدر غذائي لهذه البكتيريا الصحية.

2. غني بفيتامين سي

توفر حبة الكيوي الواحدة كمية أكبر من فيتامين سي من برتقالتين كمالتين

فوائد فيتامين سي:

يعزز جهاز المناعة حتى يتمكن من محاربة الأمراض.

يقاوم التعب.

يساعد الجسم على امتصاص الحديد، الذي يحتاجه لتكوين خلايا الدم الحمراء، حتى يتمكن الأكسجين من الانتقال إلى الأعضاء والأنسجة.

يصنع الكولاجين في البشرة، مما يساعد على التئام الجروح ويجعل البشرة تبدو أصغر سنًا.

ويعد نقص فيتامين سي، لكن لا يزال العديد من الناس لا يحصلون على الكمية المثالية، ووقد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات سوء الامتصاص (الذين يعانون من صعوبة في امتصاص الطعام والعناصر الغذائية) مستويات أقل من هذا العنصر الغذائي، ويمكن أن يساعد تناول الكيوي - جنبًا إلى جنب مع الخضروات والفواكه الأخرى - في الحصول على ما يكفي من فيتامين سي كل يوم.

3. يوفر فيتامين هـ

لا يحصل معظم الأشخاص على ما يكفي من فيتامين هـ في نظامهم الغذائي، وهذا الفيتامين عنصر غذائي مهم لجهاز المناعة وصحة القلب، ويساعد فيتامين هـ على توسيع الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وتحتوي حبة كيوي واحدة على 7% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين هـ.

فالكيوي هو أحد الفواكه القليلة التي تحتوي على كمية جيدة من فيتامين هـ، وتُظهِر الدراسات أن فيتامين هـ في الكيوي متوفر بيولوجيًا، لذا يمكن للجسم استخدامه بسهولة.

للحصول على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين هـ، يمكن أضفة المكسرات أو البذور أو الزيوت مثل جنين القمح وزيت القرطم إلى النظام الغذائي أيضًا.

4. قوة مضادات الأكسدة

نظرًا لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين هـ، فإن الكيوي يعد أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة.

وتحارب هذه العناصر الغذائية تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة، والتي تأتي من أشعة الشمس وتلوث الهواء والحياة اليومية، ويمكن أن يؤدي الحصول على مضادات الأكسدة في النظام الغذائي إلى تنظيف بعض أضرار الجذور الحرة وتعزيز الصحة.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الكيوي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب

يمكن أن يساعد الكيوي والفواكه والخضروات الأخرى أيضًا على الشعور بتحسن خلال أشهر الشتاء، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي أن تعزز جهاز المناعة خلال موسم البرد والإنفلونزا ويمكن أن تساعد في تحسين المزاج.

5. مصدر جيد للبوتاسيوم

يحتاج القلب والكلية والعضلات والأعصاب إلى البوتاسيوم للعمل بشكل صحيح، والعديد من الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من هذا الإلكتروليت المهم، لكن حبة كيوي واحدة توفر 215 مليجرامًا من البوتاسيوم، أي أكثر من ضعف الكمية الموجودة في ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني أو كوب من خس الجبل الجليدي.

إن الحصول على البوتاسيوم في النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ:

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

حصوات الكلى.

هشاشة العظام.

مرض السكري من النوع 2.

يساعد البوتاسيوم في تنظيم التفاعلات الكيميائية ومستويات السوائل في الجسم، ويتناول العديد من الأشخاص الكثير من الصوديوم في نظامهم الغذائي، مما يقلل من مستويات البوتاسيوم ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والحد من تناول الصوديوم إلى استعادة هذا التوازن.

6. غني بفيتامين ك

فيتامين ك يمر دون أن يلاحظه أحد - فهو غالبًا لا يُدرج في قائمة التغذية ولكن على الرغم من مكانته الخفية، فهو عنصر غذائي مهم.

يساعد فيتامين ك في الحفاظ على قوة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وقد يساعد فيتامين ك أيضًا في الوقاية من مرض الشريان التاجي، وهو السبب الرئيسي للنوبات القلبية وقصور القلب.

تحتوي ثمرة كيوي واحدة على 31 ميكروجرامًا من فيتامين ك، أي حوالي 25% إلى 30% من المدخول الكافي لمعظم البالغين، وتشمل المصادر الجيدة الأخرى لفيتامين ك السبانخ والكرنب والبروكلي وزيت فول الصويا.

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