7 فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة، والكمية المناسبة لتناولها يوميًا

الشوكولاتة الداكنة، التي تُصنَع من بذور شجرة الكاكاو وتتميز بنسبة عالية من الكاكاو، ليست مجرد حلوى لذيذة، بل هي مصدر غني بالعناصر الغذائية والمركبات التي تدعم الصحة. ورغم احتوائها على السكر والسعرات الحرارية، فإن تناولها باعتدال يمكن أن يوفر للجسم جرعة قيمة من مضادات الأكسدة والمعادن الأساسية، ما قد يسهم في الحماية من أمراض القلب.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

تُعد الشوكولاتة الداكنة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة على الإطلاق، وقد أظهرت الدراسات أن تناولها بانتظام قد يعود بفوائد صحية عديدة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، أبرزها:

1. قيمة غذائية عالية

عند اختيار الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة بنسبة كاكاو تتراوح بين 70% و85%، يحصل الجسم على جرعة غنية من الألياف القابلة للذوبان والمعادن الحيوية. فكل 50 جرامًا منها تحتوي على حوالي 5.5 جرام من الألياف، ونسبة عالية من الحديد (33% من القيمة اليومية)، والمغنيسيوم (28%)، والنحاس (98%)، والمنغنيز (43%)، بالإضافة إلى البوتاسيوم والفسفور والزنك والسيلينيوم.

كما أن الدهون الموجودة في الكاكاو والشوكولاتة الداكنة صحية ومفيدة للقلب، وتتكون بشكل أساسي من حمض الأوليك، وحمض الستياريك الذي له تأثير محايد على الكوليسترول، وحمض البالميتيك.

ومع ذلك، يجب تذكر أن كل 50 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضًا على حوالي 300 سعرة حرارية و12 جرامًا من السكر، مما يؤكد على أهمية تناولها باعتدال للحصول على فوائدها دون إفراط.

2. مصدر قوي لمضادات الأكسدة

تُعد الشوكولاتة الداكنة مصدرًا قويًا للمركبات العضوية النشطة بيولوجيًا التي تعمل كمضادات للأكسدة، مثل البوليفينول والكاتيكين والإبيكاتشين. تساعد هذه المركبات الجسم على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وقد تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حيويًا في:

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

حماية الخلايا من التلف.

الوقاية من تصلب الشرايين.

تحسين إدارة سكر الدم.

تعزيز صحة الدماغ.

3. تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم

تُظهر بعض الأبحاث أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحفز البطانة الداخلية للشرايين على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء الشرايين، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم ويخفض ضغط الدم.

ورغم أن بعض الدراسات أظهرت نتائج إيجابية في هذا الصدد، فإن دراسات أخرى كانت مختلطة، مما يستدعي المزيد من البحث لفهم تأثيرها الكامل على ضغط الدم.

4. حماية الكوليسترول من الأكسدة

يساهم تناول الشوكولاتة الداكنة في تحسين عوامل الخطر لأمراض القلب، خاصةً من خلال حماية الكوليسترول الضار (LDL) من الأكسدة، وهي عملية تحدث عندما يتفاعل مع الجذور الحرة ويصبح قادرًا على إتلاف الأنسجة، مثل بطانة الشرايين.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة تحمي البروتينات الدهنية من التلف التأكسدي. كما أنها تحتوي على مركب الثيوبرومين ومركبات ستيلبين، التي قد تساعد على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

5. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يؤدي حماية الكوليسترول الضار من الأكسدة على المدى الطويل إلى تقليل تراكم الكوليسترول في الشرايين، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتشير الأبحاث إلى أن تناول الكاكاو الغني بمركبات الفلافانول أو الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم قد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

ووجد تحليل لعدة دراسات أن تناول الشوكولاتة ٣ مرات في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%، في حين أن تناولها بكميات أكبر (أكثر من 100 جرام أسبوعيًا) لا يزيد الفوائد الصحية.

6. حماية البشرة من أضرار الشمس

قد تكون المركبات النشطة بيولوجيًا في الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا للبشرة. وتشير دراسة إلى أن مركبات الفلافانول يمكن أن تساعد على:

الحماية من أضرار أشعة الشمس.

تحسين تدفق الدم إلى الجلد.

زيادة كثافة البشرة وترطيبها.

وتوضح الأبحاث أن تناول الشوكولاتة الداكنة الغنية بالفلافانول لمدة 12 أسبوعًا قد يضاعف من قدرة الجلد على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، مما يوفر حماية أفضل من الشمس. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن الشوكولاتة لا يمكن أن تكون بديلًا عن واقي الشمس ووسائل الحماية الأخرى.

7. تعزيز وظائف الدماغ

يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تساهم في تحسين وظائف الدماغ. فقد وجدت دراسات أن تناول الكاكاو الغني بمركبات الفلافانول يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ لدى الشباب، مما يعزز الانتباه والتعلم والذاكرة.

كما أن مركبات الفلافونويد قد تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكاكاو على مواد منبهة مثل الكافيين والثيوبرومين، والتي قد تكون سببًا رئيسيًا في تحسين وظائف الدماغ على المدى القصير.

بالإضافة إلى مذاقها الرائع، فإن الشوكولاتة الداكنة تقدم فوائد صحية جمة، لكن مفتاح الاستفادة منها يكمن في تناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

