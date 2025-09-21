فوائد السبانخ، غذاء مثالي لصحة ابنائك فترة الدراسة

فوائد السبانخ، السبانخ من الخضروات الورقية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث تقدم بطرق مختلفة سواء مطهرة بالصلصة أو فى المخبوزات أو مع الجبن.

وفوائد السبانخ، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن السبانخ من الخضروات الورقية الشهيرة التي تتميز بلونها الأخضر الداكن وقيمتها الغذائية العالية، وهي من الأطعمة التي يوصي بها خبراء التغذية لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وإدراج السبانخ في النظام الغذائي اليومي يحقق فوائد صحية متعددة للكبار والصغار على حد سواء.

السبانخ مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

وأضاف السيد، أن السبانخ تحتوي على تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين A المهم لصحة النظر، وفيتامين C الداعم للمناعة، وفيتامين K الذي يساهم في تجلط الدم وصحة العظام، إضافة إلى حمض الفوليك الضروري لصحة الحوامل ونمو الجنين، والحديد الذي يقي من الأنيميا، والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم التي تدعم وظائف القلب والعضلات.

فوائد السبانخ للصحة

وتابع، أن من فوائد السبانخ للصحة:-

بفضل غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين واللوتين، تساهم السبانخ في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والأمراض الموسمية، كما أنها تساعد في مقاومة الالتهابات وتقليل تأثير الجذور الحرة التي قد تضر بالخلايا.

احتواء السبانخ على نسب عالية من فيتامين K والكالسيوم يجعلها غذاء ممتازا للحفاظ على قوة العظام وكثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر، خاصة إذا تم تناولها بانتظام مع أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم.

الألياف الموجودة في السبانخ تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بينما يسهم البوتاسيوم والمغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الشرايين.

السبانخ غنية بمركبات اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي شبكية العين من التلف الناتج عن أشعة الشمس الضارة، كما يساعدان في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين عند التقدم في السن.

الألياف الغذائية الموجودة في أوراق السبانخ تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم صحة القولون من خلال تعزيز نمو البكتيريا النافعة وتحسين امتصاص المغذيات.

السبانخ منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يجعلها خيارا مثاليا ضمن الحميات الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن، إذ تمنح إحساس بالشبع لفترة أطول وتقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

فيتامين C والبيتا كاروتين في السبانخ يلعبان دور في تجديد خلايا الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، كما يساهمان في الحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من تأثير العوامل البيئية الضارة.

بسبب محتواها من الحديد وحمض الفوليك، تعتبر السبانخ من الأطعمة المفيدة في تكوين كريات الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، خاصة لدى النساء والأطفال.

حمض الفوليك الموجود في السبانخ يعد عنصرا أساسيا للحوامل، حيث يساعد في حماية الجنين من العيوب الخلقية، كما يساهم الحديد في دعم زيادة حجم الدم خلال الحمل.

يفضل تناول السبانخ طازجة أو مطهوة بالبخار للحفاظ على قيمتها الغذائية، وينصح بغسلها جيدًا لإزالة أي بقايا من الأتربة أو المبيدات، ولا ينصح بالإفراط في تناولها لمرضى حصوات الكلى الغنية بالأوكسالات إلا بعد استشارة الطبيب.

