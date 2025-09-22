أخبار مصر: موعد صرف معاشات أكتوبر، محمد صلاح يحلم بجائزة الكرة الذهبية، تعليق أمريكا على اعتراف حلفائها بدولة فلسطين

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

يواصل موقع بوابة الوظائف الحكومية تلقي طلبات الراغبين في وظائف معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، ويزداد البحث عن، موعد إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر.

يترقب الجميع حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم والكرة الذهبية لعام 2025، حيث يحلم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر بحصد الجائزة لأول مرة في مسيرته.

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، يترقب العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على حلايب وذلك على فترات متقطعة.

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وآليات التعامل مع مشروعات القوانين التى يعترض عليها رئيس الجمهورية، والتى تمنح مجلس النواب حق تمرير مشروع القانون كما هو رغم اعتراض الرئيس.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة فتح باب التعاقد مع الكوادر الطبية من الأطباء، للعمل بنظام الاستعانة الجزئي، وذلك بمقابل مادي مُجزٍ، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

شهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا خلال حركة التعاملات، حيث سجلت الأونصة مستوى 3690 دولارا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

تنظر محكمة الجيزة، اليوم، جلسة النطق بالحكم في محاكمة مدرب كونغ فو متهم بهتك عرض تلميذته، داخل مدرسة بحدائق الأهرام.

أُقيمت النسخة الخامسة والعشرون من حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025 وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام في لبنان والعالم العربي. الحفل كرّم نخبة من أبرز المبدعين في التمثيل، الغناء، الكتابة والإخراج، إلى جانب شخصيات تركت بصمة في مسيرتها الفنية والإبداعية.

حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر، وذلك لوضع إطار قانوني واضح لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته.

نفذت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، اقتحامات واسعة بتعزيزات عسكرية ضخمة، شملت 4 مدن رئيسية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطنه المؤثر المحافظ والقيادي اليميني الشاب تشارلي كيرك الذي قتل برصاص قناص في جامعة يوتاه، ووصفه بأنه "عملاق جيله".

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن الأمم المتحدة أظهر أن أزمة ندرة المياه تمثل تحديًا عالميًا متفاقمًا، تتداخل فيه الضغوط المائية مع غياب العدالة في توزيع الموارد بين الدول.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال حركة التعاملات في البنك المركزي والبنوك المصرية.

صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بأن السياسي والناشط تشارلي كيرك قد قتل على يد أولئك الذين يحتقرون القيم التقليدية وفضائل الحضارة الحديثة.

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، وجهت عدد من المدارس تحذيرات مهمة للطلاب لتجنبها خلال العام الدراسي.

تتواصل الإثارة الكروية اليوم في عدد من البطولات المحلية والأوروبية، حيث يشهد الدوري المصري الممتاز ثلاث مباريات قوية، بينما تعود قمة باريس سان جيرمان ومرسيليا في الدوري الفرنسي بعد تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، إضافة إلى مواجهة مهمة في الدوري الإيطالي.

تصدر اليوم الإثنين محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم على التيك توكر أم سجدة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال.

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة من البريميرليج.

نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا مقطع فيديو يرصد مشاهد جوية ليلية توثق استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإطفاء في الدفاع المدني للسيطرة عليها.

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن دعمه الكبير لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أكد خلالها أن نجم الفراعنة يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن اعتراف كلّ من بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية يخلق وضعًا قانونيًا جديدًا للسلطة الفلسطينية ويُشكل دفعة مهمة لإحياء القضية على الساحة الدولية، معتبرًا أن هذا التحرك الدولي يحمل أثرًا بالغ الأهمية.

وصفت الولايات المتحدة، الإثنين، اعتراف عدد من الدول الحليفة لها بـ الدولة الفلسطينية بأنه "استعراضي".

